Siemens Gamesa ABD'ye özel rüzgâr türbini tasarladı
Teknoloji şirketi Siemens Gamesa tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'ne özel kara rüzgâr türbini tasarladı.
İspanya merkezli Siemens Gamesa şirketi tarafından ABD için özel olarak kara üstü rüzgâr türbini tasarlandı.
Firma yeni tasarladıkları türbin ile ilgili açıklamasında "ABD'deki en yaygın rüzgar koşullarını kullanarak gelirleri en üst düzeye çıkarmak için doğru tasarım profilini ve sektör standardından daha uzun bir tasarım ömrünü" sağladığını iddia etti.
Şirketin belirttiği bilgilere göre bir rüzgâr türbininin kullanım ömrü 20 yıl olarak açıklanıyor. Ancak yeni tasarlanan türbin ile birlikte bu ömrün 25 yıla çıkarıldığı açıklandı.
Siemens Gamesa'nın yeni rüzgâr türbinleri 2025 yılında piyasaya sürülecek.
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