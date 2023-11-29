Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:59

Günümüzde artık bütün telefonların yanı sıra tabletlerde de SIM kartı yuvası bulunuyor. SIM kartları cihazların operatör ile bağlanmasını sağlayarak, mobil ağ ve arama gibi hizmetleri yerine getirmesini sağlıyor. Peki SIM kartı nasıl çıkartılır? iPhone'larda SIM kartı nasıl çıkartılır? Android'lerde SIM kartı nasıl çıkartılır? iPad'de SIM kartı nasıl çıkartılır?

SIM KARTI NASIL ÇIKARTILIR?

Akıllı telefonlarda SIM kartı çıkarmak için firmaların kutularda gönderdiği SIM çıkarma aracına ihtiyacınız var. Eğer bu araç yoksa ataş kullanabilirsiniz. Telefonunuzun yan tarafında veya alt tarafında SIM kart yuvası bulunacaktır. Bu yuvanın yanında bulunan deliğe SIM çıkarma aracını veya atacı kullanarak bastırmanız gerekiyor. Daha sonra SIM kart yuvası kendiliğinden atacaktır.

TABLETLERDE SIM KARTI NASIL ÇIKARTILIR?

Aynı telefonlarda olduğu gibi tabletlerde de aynı işlemleri uygulamanız gerekmektedir. Tabletlerde de SIM kartları genelde yan bölümde veya alt tarafta konumlandırılmaktadır.