Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş robot; omurgası ve karın kasları var
Bilim kurgu dizisi Westworld'deki host isimli yapay insanların iskeletlerine benzeyen Torso 2 gelişmiş bir kas sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Torso 2, bir bel omurgası ve tüm ilgili karın kaslarıyla şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş robot olarak tanımlanıyor. Torso 2, 910 kas lifini çevreleyen beyaz şeffaf bir deriye sahip. 182 sensörü de bulunan robotun şu anda belden yukarısı bulunuyor. Clone Robotics'in söylediğine göre Torso 2'nin yakında bacakları da yakında gelişirilip, robota eklenecek.
EN GELİŞMİŞ İNSANSI ROBOT
İlginç bir şekilde robotta insana benzer bir omurga sistemi bulunuyor ve üzerine insan cildi renginde bir deri geçirildiğinde insana oldukça benzeyecek bir yapıya sahip.
Eklem hareketlerini bu kas lifleri sayesinde kolayca yapabilen robotun karın kasları da bulunuyor. Robotun şirket tarafından paylaşılan videosu ise şu şekilde:
Etiketler: #Torso 2
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