Sims 5 ücretsiz olarak oynanabilecek peki eklenti paketleri?

Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 15.09.2023 - 11:59

Electronic Arts'ın popüler oyun serilerinden biri olan Sims için yeni bir duyuru yapıldı.

Sims 5, çıkış yaptığında ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu zaten tahmin ediliyordu çünkü EA Steam'de Sims 4'ün ana oyununu ücretsiz olarak sunmaya başladı ve yeni gelecek oyunun da ücretsiz olabileceği ihtimallerini yükseltti.

EKLENTİ PAKETLERİYLE BİNLERCE LİRAYA ÇIKIYOR

Bu söylentiler doğrulandı ve Sims 5 ücretsiz olarak oynanacak ancak tahmin edebileceğiniz gibi eklenti paketleri ücretsiz olmayacak. Eklenti paketleriyle çok yüksek rakamlara ulaşması beklenen oyunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

EA daha önce Sims 4'ü ücretsiz yapmıştı ancak oyunun tadı eklenti paketleriyle çıkıyor. Bütün eklenti paketlerini almak isteyen bir kişi zamlardan önce 20 bin TL'yi bulan bir fiyatı ödemesi gerekiyordu.

Sims 3'ün ana oyunu ise ücretsiz değil. Oyunda mevcut bir indirim yok ve 129 TL'ye satılıyor. Eklenti paketleriyle beraber ise binlerce TL'ye çıkıyor.