Sims 4'ün bütün ek paketlerine sahip olmak 20 bin TL!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 13:01

Güncelleme: 12.08.2023 - 13:01

EA, Sims'in ana oyunlarını hep ortalama bir fiyatta tutarken, eklenti paketleriyle oyunun tutkunlarına önemli oranda para harcatıyordu. Ancak bir süre önce Sims 4'ün ana oyunu ücretsiz hale geldi ve isteyenler eklenti paketi olmadan ücretsiz bir şeklide oynayabiliyordu. Oyun her ne kadar ücretsiz olsa da Sims 4'ün her şey için çıkan eklenti paketleri oldukça pahalı.

20 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARTMANIZ LAZIM

Ücretsiz olarak sunulan Sims 4'ün bütün eklenti paketlerini satın almak isterseniz 20 bin TL'ye yakın bir ücret ödenmesi gerekiyor.

Sims 4 için şu anda 70 eklenti paketi sunuluyor.

Oyunun bütün eklenti paketlerine 11 Ağustos'ta zamlandı ve Webtekno'nun burada yaptığı hesaba göre 23 adet 99,99 TL, 15 adet 679,99 TL, 12 adet 349,99 TL ve 20 adet 169,99 TL'lik ek paketi için toplamda 19 bin 929 TL ödemeniz gerekiyor.

Sims 4'ün eklenti paketlerinin bu kadar yükselmesinin en büyük sebebi 11 Ağustos'ta yapılan zamlar. Ancak oyunun eklenti paketleri içeriğine göre değişmekle beraber, zaman zaman ana oyundan daha pahalı olan versiyonlara da sahipti.

Öte yandan Türkiye'deki döviz dengesizliği oyunların inanılmaz zamlanmasına neden olurken, oyunseverlerin yeni oyunlara ulaşmasının da önüne geçiyor.