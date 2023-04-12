Sims rakibi “Life By You” oyununun sistem gereksinimleri

Yayınlanma: 12.04.2023 - 07:30

Güncelleme: 12.04.2023 - 07:31

Mart ayının başında yaptığı bir sunumda Paradox Interactive, Cities Skylines 2 ve daha pek çok oyunu duyurmuş ve Xbox ile ortaklık yaptıklarını açıklamıştı. Bu sunumda en dikkat çeken oyunlardan biriyse şirketin Sims serisine rakip olarak tanıttığı yaşam simülasyonu Life By You olmuştu.

Paradox'un, merak edilen oyunu hakkında pek çok detay paylaşıldı. Eğer şirket bahsettiği özellikleri başarılı bir şekilde oyuna aktarabilirse EA’in Sims serisi bir anda unutulabilir.

YÜKLEME EKRANLARI OLMAYACAK

Webtekno'nun haberine göre Paradox Interactive’in yeni alt stüdyosu Paradox Tectonic tarafından hazırlanan oyun hakkında yapılan açıklamada oyunun Sims’e benzeyeceği ancak çok daha detaylı olacağı aktarıldı. Oyunda kullanıcılar oluşturdukları karakterlerin dış görünüşüne ek olarak ruhsal durumlarını ve davranışlarını da özelleştirebileceksiniz. Ayrıca oyunun dünyasının da tamamen özelleştirilebilir olacağı ve oyunda haritada seyahat ederken yükleme ekranlarının olmayacağı belirtildi.

Oyunla ilgili yayınlanan ekran görüntülerine baktığımızdaysa ev dizaynı ve eşya tasarlama konusunda oyunun gerçekten de Sims’den çok daha detaylı olduğunu görebiliyoruz. Hatta bazı nesneleri sıfırdan tasarlayabiliyorsunuz da.

SIMS DİLİNE ELVEDA

Pek çok oyuncuya göre Sims’in en büyük eksisi oyunda gerçek bir konuşma olmamasıydı. Oyun dünyasında “Sims dili” olarak bilinen ve garip seslerden öte gitmeyen bu konuşmaların yerineyse Life By You’da gerçek konuşmalar yer alacak. Üstelik bu konuşmalar karakterinizin davranışlarına ve ruhsal durumlarına göre otomatik olarak belirlenecek.

Oyunun seçtiği konuşmalardan memnun kalmayan oyuncularsa karakterlerinin diyalog seçeneklerini baştan oluşturabilecek. Sürükle-bırak mantığıyla hazırlanabilecek bu diyalog seçenekleri sayesinde karakterler oyuncuların tam olarak istediği gibi diyalog kurabilecek ve daha gerçekçi hissettirecek.

KARAKTER ÖZELLEŞTİRME

Life by You'yu gerçek bir Sims rakibi olarak bu kadar heyecan verici kılan şey, sunmaya hazırlandığı karakter kişiselleştirme imkanları. Yeni yaşam simülasyonu, karakterlerinizi istediğiniz gibi şekillendirmenize izin verecek çok sayıda özelliğe sahip olacak.

Yaşlarını ve yaşam evrelerini belirlemenin yanı sıra, cinsiyetlerini (ikili olmayan bir seçenek de dahil) ve vücut şekillerini de seçebileceksiniz. Bunlara ek olarak, insanlarınızın kişilik ve karakter özelliklerini de seçebilir ve hikayelerini şekillendirmeye yardımcı olacak bir arka plan hikayesi de belirleyebilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 380 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

30 FPS için optimize edildi*

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i5-10400F / AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

30 FPS için optimize edildi*

Ayrıca oyunun arayüzünün EA’in geçtiğimiz aylarda ilk kez duyurduğu yeni Sims oyununa da benzediğini belirtmemiz gerek. 12 Eylül tarihinde Steam ve Epic Games Store üzerinden erken erişime açılacak Life By You hakkında önümüzdeki aylarda daha fazla detay açıklanacağı da belirtildi. Oyunun Steam fiyatı bilinmezken Epic Games Store’da ise oyunun fiyatı 340 TL olarak görünüyor.