Sinestezi sırları açığa çıktı: Kokular renklerin farklı görünmesini sağlıyor

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:37

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:37

Sinestezi, bir duyusal veya bilişsel yolun aktivasyonunun diğerinde istemsiz deneyimlere yol açtığı algısal bir fenomen olarak biliniyor. Sinestezi türleri arasında "koku rengi" gibi özel bir bölüm de bulunuyor. Sinesteziden dolayı kokular insanların kafalarında belirli renkler ile ilişkilendiriliyor. Liverpool John Moores Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Ryan Ward liderliğindeki yeni bir araştırma, bu tür sinestezi olgusunun beklenenden daha yaygın olabileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yaşları 20 ile 57 arasında değişen 24 yetişkin kadın ve erkeği koku-renk korelasyonlarını test etmek için bir dizi deneye tabi tuttular. Katılımcılara çeşitli kokular sunuldu ve bu kokuların nötr gri rengin algılanmasını nasıl etkilediği incelendi. Sonuçlar, bireylerin kokuların renk algısını değiştirmede istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim sergilediğini gösterdi.

Dr. Ward, önceki çalışmalarında karamel kokusunun kahveyle koyu kahverengi, kirazla pembe ve mor, naneyle yeşil ve mavi, limonla sarı, yeşil ve pembe gibi renk ilişkileri kurduğunu belirtti.

Yeni bulgular, bireylerin kahve kokusuna maruz kaldıklarında gri bir rengi yerine kırmızı-kahverengi olarak algıladıklarını ve benzer şekilde karamel kokusuna maruz kaldıklarında mavi-zengin bir rengi gri sanarak yanıldıklarını gösterdi.

Yeni bulgular, sinestezi olgusunun daha önce düşünülenden daha yaygın olabileceğini ortaya çıkardı.