Sivrisineklerin hangi kokuya geldiği bulundu

23 Eylül 2022 Cuma, 09:23

Riverside – California Üniversitesi (UCR) öncülüğünde çalışan bir araştırma takımı, karbondioksidin yanısıra iki kimyasalın; 2-ketaglutarik ve laktik asidin, sivrisineklerin kurbanının yerini bulup üzerine konmasına sebep olan bir koku meydana getirdiğini kefeştmiş. Bu kimyasal kokteyl aynı zamanda sivrisineğin kan bulmak için cildi deldiği sonda işlemini de teşvik ediyor.

Bu kimyasal karışım, Zika’nın yanısıra chikungunya, dang ve sarı humma virüslerinin taşıyıcısı konumundaki dişi Aedes aegypti sivrisineklerini özellikle çekiyor gibi görünüyor. Söz konusu sivrisinek Afrika kökenli olmasına rağmen, ABD’nin de içerisinde bulunduğu dünya çapındaki tropik ve alt tropik bölgelere yayılmış durumda.

Sivrisinekleri çeken bileşenler bilinse de güçlü ve hızlı bir etki yaratmıyor

Populer Science Türkiye'deki yazıda yeni araştırmanın bulguları ve araştırma takımının keşif süreci, Scientific Reports bülteninde detaylarıyla aktarılıyor. UCR’de çalışan böcekbilimci Ring Carde, “Diğer araştırmacılar sivrisinekleri çeken bileşenleri belirlese de, bunların pek çoğu güçlü ve hızlı bir etki yaratmıyor” diyor. “Ancak bu yaratıyor.”

Sivrisinekler, kurbanlarının yerini belirlemek için aralarında karbondioksit, görme duyusu, ısı ve nemin de bulunduğu çeşitli ipuçlarını kullanıyor. Ancak Carde’nin son araştırması, cilt kokularının bir ısırma bölgesi belirlemede çok daha büyük önem taşıdığını gösteriyor.