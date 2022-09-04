Sivrisineklerden kurtulmanın en etkili doğal yolları: En sevdikleri koku ne?

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 12:46
<p>Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde yazı resmi olarak bitirdik ancak sivrisineklerle olan mücadelemiz biraz daha sürecek.</p> <p>Sivrisinek ilaçlarının maliyetinden ve kimyasal içeriğinden hoşlanmıyorsanız ya da herhangi bir ilaca erişiminiz olmadığı bir anda sivrisineklerle başa çıkmak zorunda kaldıysanız; ilaç dışında sivrisinekleri uzaklaştırmanın birçok yöntemi var.</p> <p>Özellikle yazın uyutmayan sivrisineklerle mücadele için birkaç numara denemeniz gerekiyor. İşte sivrisinekleri uzaklaştıran en etkili doğal yollar...</p> <h2> </h2>

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde yazı resmi olarak bitirdik ancak sivrisineklerle olan mücadelemiz biraz daha sürecek.

Sivrisinek ilaçlarının maliyetinden ve kimyasal içeriğinden hoşlanmıyorsanız ya da herhangi bir ilaca erişiminiz olmadığı bir anda sivrisineklerle başa çıkmak zorunda kaldıysanız; ilaç dışında sivrisinekleri uzaklaştırmanın birçok yöntemi var.

Özellikle yazın uyutmayan sivrisineklerle mücadele için birkaç numara denemeniz gerekiyor. İşte sivrisinekleri uzaklaştıran en etkili doğal yollar...

 

<p><strong>SIK SIK DUŞ ALIN VE BU VİTAMİNLERİ İHMAL ETMEYİN!</strong></p> <p>Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.</p> <p><strong>B ve C vitamini</strong> yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.</p>

SIK SIK DUŞ ALIN VE BU VİTAMİNLERİ İHMAL ETMEYİN!

Sivrisinekler daha çok terli olan vücutlara ve ayak kokusu problemi yaşayan kişilere gelir. Yatmadan önce duş almak bu davetsiz misafirlere karşı koruyabilir.

B ve C vitamini yönünden zengin besinler sivrisineklerin çok sevmediği gıda gruplarından. C vitamini suda eriyebilen bir vitamin olduğundan vücutta birikmez, fazla terlemeyi önler, sivrisinekler de bundan nefret eder.

<p><strong>SİVRİSİNEK YAKALAYICI KAĞITLAR</strong></p> <p>Sivrisinek yakalayıcı kağıtlarının yapışkan özellikleri sayesinde gün içerisinde evinizde veya bahçenizde sivriseneklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, bu kağıtları kullanarak etkisiz hale gelmelerini sağlayabilirsiniz.</p>

SİVRİSİNEK YAKALAYICI KAĞITLAR

Sivrisinek yakalayıcı kağıtlarının yapışkan özellikleri sayesinde gün içerisinde evinizde veya bahçenizde sivriseneklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, bu kağıtları kullanarak etkisiz hale gelmelerini sağlayabilirsiniz.

<p><strong>DOĞAL KOVUCU: REYHAN VE FESLEĞEN BİTKİLERİNİN GÜCÜ</strong></p> <p>Reyhan ve fesleğen bitkileri güçlü kokularıyla sivrisineklerin baş düşmanlarından birisidir. Saksılara yerleştireceğiniz reyhan ya da fesleğeni evinizin balkon, giriş kısmına koyarak sivrisinekleri engelleyebilirsiniz.</p> <p>Ayrıca, lavanta ve karanfil kokusu da sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar. </p>

DOĞAL KOVUCU: REYHAN VE FESLEĞEN BİTKİLERİNİN GÜCÜ

Reyhan ve fesleğen bitkileri güçlü kokularıyla sivrisineklerin baş düşmanlarından birisidir. Saksılara yerleştireceğiniz reyhan ya da fesleğeni evinizin balkon, giriş kısmına koyarak sivrisinekleri engelleyebilirsiniz.

Ayrıca, lavanta ve karanfil kokusu da sivrisinekleri uzaklaştırır. Cam önüne koyabileceğiniz bu bitkileri başucunuza koymak daha etkili olmasını sağlar. 

<p><strong>VÜCUDUNUZA DOĞAL YAĞLAR SÜRÜN</strong></p> <p>Sivrisineklerin hoşuna gitmeyen kokulardan oluşan yağları vücudunuzda kullanarak, size yaklaşmalarını engelleyebilirsiniz.</p> <p>Özellikle çay ağacı yağı, limon yağı, okaliptüs yağları keskin kokuları sayesinde sivrisinekleri direkt olarak etkisiz kılar. Nabız bölgenize süreceğiniz bir iki damla yağ, sivrisineklerin sizden uzaklaşması için son derece etkilidir.</p>

VÜCUDUNUZA DOĞAL YAĞLAR SÜRÜN

Sivrisineklerin hoşuna gitmeyen kokulardan oluşan yağları vücudunuzda kullanarak, size yaklaşmalarını engelleyebilirsiniz.

Özellikle çay ağacı yağı, limon yağı, okaliptüs yağları keskin kokuları sayesinde sivrisinekleri direkt olarak etkisiz kılar. Nabız bölgenize süreceğiniz bir iki damla yağ, sivrisineklerin sizden uzaklaşması için son derece etkilidir.

<p><strong>LİMON İLE SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIN</strong></p> <p>Yarım kesilmiş bir limona bir kaç adet saplayacağınız karanfil sayesinde, sivri ve karasinekleri masanızdan uzaklaştırabilirsiniz.</p> <p>Bu yöntem özellikle açık havada yemek yerken masanızdan sivrisinekleri uzaklaştımak için oldukça etkili bir metod.</p>

LİMON İLE SİVRİSİNEKLERİ UZAKLAŞTIRIN

Yarım kesilmiş bir limona bir kaç adet saplayacağınız karanfil sayesinde, sivri ve karasinekleri masanızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Bu yöntem özellikle açık havada yemek yerken masanızdan sivrisinekleri uzaklaştımak için oldukça etkili bir metod.

<p><strong>SARIMSAK VE SOĞAN</strong></p> <p>Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı hatta bu kokulardan haz etmedikleri ortaya çıktı.</p>

SARIMSAK VE SOĞAN

Sivrisineklere karşı etkili yöntemlerden biri de soğan ve sarımsak. Amerika’da yapılan araştırmalarda, sivrisineklerin sarımsak ve sarımsak yağı olan yerlere yaklaşamadığı hatta bu kokulardan haz etmedikleri ortaya çıktı.

<p><strong>SİVRİSİNEKLERİN EN SEVDİĞİ KOKU</strong></p> <p>Sivrisineklerin en sevdiği kokuyu bilmek, önlem almanıza yardımcı olabilir.</p> <p>Sivrisineklerin en sevdikleri koku, <strong>çiçek kokusu içeren tıraş losyonları </strong>olarak belirlenmiştir.</p> <p>Sivrisineklerin insanın daha çok ayaklarını sevdiklerini belirleyen bilim adamları, bunun nedenini, vücudun bu bölgesinin hem sıcak olmasına, hem de özel kokusuna bağlıyor.</p> <p>Sivrisinekler, ayrıca vücut salgılarından kaynaklanan kokuyu çok seviyor ve bütün bu kokuları, 36 metre uzaklıktan algılayıp hedefe yönelebiliyor.</p>

SİVRİSİNEKLERİN EN SEVDİĞİ KOKU

Sivrisineklerin en sevdiği kokuyu bilmek, önlem almanıza yardımcı olabilir.

Sivrisineklerin en sevdikleri koku, çiçek kokusu içeren tıraş losyonları olarak belirlenmiştir.

Sivrisineklerin insanın daha çok ayaklarını sevdiklerini belirleyen bilim adamları, bunun nedenini, vücudun bu bölgesinin hem sıcak olmasına, hem de özel kokusuna bağlıyor.

Sivrisinekler, ayrıca vücut salgılarından kaynaklanan kokuyu çok seviyor ve bütün bu kokuları, 36 metre uzaklıktan algılayıp hedefe yönelebiliyor.

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