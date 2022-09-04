Sivrisineklerden kurtulmanın en etkili doğal yolları: En sevdikleri koku ne?

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde yazı resmi olarak bitirdik ancak sivrisineklerle olan mücadelemiz biraz daha sürecek.

Sivrisinek ilaçlarının maliyetinden ve kimyasal içeriğinden hoşlanmıyorsanız ya da herhangi bir ilaca erişiminiz olmadığı bir anda sivrisineklerle başa çıkmak zorunda kaldıysanız; ilaç dışında sivrisinekleri uzaklaştırmanın birçok yöntemi var.

Özellikle yazın uyutmayan sivrisineklerle mücadele için birkaç numara denemeniz gerekiyor. İşte sivrisinekleri uzaklaştıran en etkili doğal yollar...