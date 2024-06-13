Skylines 2'de yüksek kira problemine 'komünist' çözüm

Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:33

Güncelleme: 13.06.2024 - 15:35

Finlandiya merkezli oyun yapım şirketi Colossal Order tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen şehir kurma simülasyonu Cities: Skylines 2, 10 Haziran’da yayınladığı yeni bir geliştirici günlüğü ile oyundaki en temel problemleme çarpıcı bir çözüm üretti.

Geliştiriciler, uzun zamandır görülen ve oyun zevkini baltalayan ‘yüksek kira’ problemini çözmek için yeni oyunda eklenen ‘ev sahibi’ mekaniğini kaldırmaya karar verdiklerini duyurdu.

TÜM KİRACILAR EŞİT ÖDEYECEK

Colossal Order tarafından yayınlanan yeni geliştirici günlüğünde şu ifadelere yer verildi:

"Büyük olasılıkla oyunda 'yüksek kira' şikayetleriyle karşılaşmışsınızdır, o halde bu konu hakkında konuşalım. Mart ayındaki yamada, ‘Arazi Değeri’ değişikliklerini yaptık ve bunu tamamlamak için ‘Kira’ mekaniğinin çalışma şeklini değiştirdik. Bunun için ‘sanal ev sahibi’ mekaniğini kaldırdık, böylece bir binanın bakımı artık tüm kiracılar tarafından eşit olarak ödenecek."

"HANE GELİRİNE DAYALI OLACAK..."

Geliştiriciler, yayınladıkları günlüğün devamında, "Simülasyon değişikliklere adapte olurken bir geçiş dönemi olmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte, kira söz konusu olduğunda, simülasyonun bir süre çalışmasına izin verdikten sonra 'yüksek kira' bildirimlerinin çoğunun kaybolmasını bekliyoruz" diye yazdı.

Ayrıca oyunda, kira hesaplaması da değiştirildi. Bundan böyle 'yüksek kira' problemi hane gelirine dayalı olacak. Kira ödemek için yeterli paraları olmasa bile, vatandaşlar bundan şikayet etmeyecek ve bunun yerine daha az para harcayacaklar.

YA KİRAYI ÖDEYEMEZLERSE?

Oyundaki simlerin gelirleri, sade kirayı ödeyemeyecek kadar düşük olduğunda "yüksek kira”dan şikayet edecek ve daha ucuz konut arayacaklar ya da şehir dışına taşınacaklar.

Colossal Order, bu değişikliklerin oyunun ekonomisinde yapılacak geniş çaplı bir değişikliğin bir parçası olduğunu duyurdu.

Cities: Skylines 2 için yayınlanacak yeni yamanın çıkış tarihi henüz belli değil. Colossal Order "önümüzdeki iki hafta içinde yayınlanacağını" duyurdu.

KOMÜNİZM VE KONUT SORUNU

Ünlü komünist düşünürler Karl Marx ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu'na göre, komünizmin temelinde yatan sebep, sınıfsız ve ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir.

Bu toplumsal sistemde özel mülkiyete yer yoktur.

Karl Marx'ın yakın arkadaşı Alman devrimci düşünür Friedrich Engels, 1872'de kaleme aldığı 'Konut Sorunu' adlı makalesinde, konut sorununa yönelik bir neden-sonuç ilişkisi kurmuş ve bu soruna yönelik tek çözümün, işçi sınıfının mutlak iktidarı olduğunu şu sözlerle vurgulamıştı:

"Bugünlerde basında büyük bir rol oynayan sözde konut sıkıntısı, işçi sınıfının genel olarak kötü, aşırı kalabalık ve sağlıksız konutlarda yaşadığı gerçeğinden ibaret değildir. Bu sıkıntı günümüze özgü bir şey de değildir; daha önceki tüm ezilen sınıflardan farklı olarak modern işçi sınıfına özgü acılardan biri bile değildir. Aksine, tüm dönemlerdeki tüm ezilen sınıflar bundan az ya da çok aynı şekilde muzdarip olmuştur. Konut sıkıntısına son vermek için tek bir yol vardır: İşçi sınıfının, egemen sınıflar tarafından sömürülmesini ve ezilmesini tamamen ortadan kaldırmak."