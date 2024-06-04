Elon Musk'ın internet verdiği kabile şikayetçi
Starlink uyduları sayesinde ilk kez yüksek hızlı internete kavuşan Brezilyalı kabile üyelerinin bu teknolojik gelişmeye tepkisi beklendiği gibi olmadı.
Ünlü girişimci Elon Musk'ın, Brezilya'daki Ituí Nehri kıyılarında yaşayan Marubo halkına Starlink erişimi verildiğini duyurması dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Çünkü neredeyse komünal (ortak) bir yaşam süren kabile daha önce internet teknolojisiyle hiç tanışmamıştı.
Musk'ın 2022'de Brezilya'da Starlink'i hizmete sokmasının ardından, 2 bin kişilik topluluk da internet sahibi oldu ve yaklaşık dokuz aydır bunun keyfini sürdükleri düşünülüyordu, fakat sonuç beklendiği gibi olmadı.
"HALKIMIZ TEMBELLEŞTİ"
Kabilenin önde gelen üyelerinden Tsainama Marubo, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Uydu anteni geldiğinde herkes çok mutlu olmuştu" dedi. Dışarıyla teması olmayan topluluğun üyeleri artık sosyal medyada profiller oluşturuyor, internette yer alan her şeye erişebiliyordu.
Ancak tüm avantajlarına rağmen kabilenin ileri gelenleri, internetin kendilerini ve özellikle çocuklarını 'tembelleştirdiğini' düşünüyor.
73 yaşındaki Tsainama Marubo, "Şimdi işler daha da kötüleşti" diyor ve şöyle devam ediyor:
"Gençler internet yüzünden tembelleşti. Beyazların adetlerini öğreniyorlar..."
SİLAHLI OYUNLAR ENDİŞE KAYNAĞI
Üç çocuk babası Kâipa Marubo ise internet erişiminin eğitim açısından sağladığı faydalar için minnettar. Öte yandan, çocuklarının oynamaya başladığı birinci şahıs nişancı oyunları onu epeyce düşündürüyor. "Birdenbire onları taklit etmek isteyeceklerinden endişeleniyorum" diyor...
Kabilenin 40 yaşındaki üyesi Enoque Marubo, The New York Times'a demecinde "İnternet günlük rutinimizi o kadar değiştirdi ki bu biraz zararlı oldu. Köydeki gençlerimiz avlanmıyor, balık tutmuyor, ekin ekmiyor. Ekmezseniz yemek de yiyemezsiniz" diyor.
PORNOGRAFİ SORUNU
Marubo köyleri birliğinin lideri Alfredo Marubo da sosyal medya uygulamalarında bulunan yetişkinlere yönelik film içeriklerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Gençlerin internet pornosunda tasvir edilen seksi 'denemek isteyeceklerinden' endişe ettiğini" söylüyor.
FAYDALARI DA YOK DEĞİL...
Ancak İnternetin en önemli faydası şu ki; daha önce birkaç köy arasında kullanılan amatör telsizle haberleşen kabile, artık acil durumlarda çok daha hızlı yardım alabiliyor. Bu sayede helikopterler, zehirli yılanlar tarafından ısırılan insanları hızla kurtarabiliyor.
Enoque, "Bence internet bize zarardan çok fayda getirecek," diyor ve sözlerini şu şekilde bitiriyor:
"İnternet olmadan yaşayamayız. Şimdiden pek çok hayat kurtardı..."
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