Elon Musk'ın internet verdiği kabile şikayetçi

FAYDALARI DA YOK DEĞİL...

Ancak İnternetin en önemli faydası şu ki; daha önce birkaç köy arasında kullanılan amatör telsizle haberleşen kabile, artık acil durumlarda çok daha hızlı yardım alabiliyor. Bu sayede helikopterler, zehirli yılanlar tarafından ısırılan insanları hızla kurtarabiliyor.