Elon Musk'ın internet verdiği kabile şikayetçi

"HALKIMIZ TEMBELLEŞTİ"

Kabilenin önde gelen üyelerinden Tsainama Marubo, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Uydu anteni geldiğinde herkes çok mutlu olmuştu" dedi. Dışarıyla teması olmayan topluluğun üyeleri artık sosyal medyada profiller oluşturuyor, internette yer alan her şeye erişebiliyordu.

Ancak tüm avantajlarına rağmen kabilenin ileri gelenleri, internetin kendilerini ve özellikle çocuklarını 'tembelleştirdiğini' düşünüyor.