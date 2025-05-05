Skype resmi olarak kullanımdan kaldırıldı

Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

Skype resmi olarak kullanımdan kaldırıldı
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:03

Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu.

Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.


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