Microsoft, Bing'in ardından Skype için de chat botu getirdi
Yapay zekanın entegre olduğu uygulamalara Skype da eklendi. Bu kapsamda chat botu sayesinde istenilen şekilde mesajlar yeniden yazılacak.
Yapay zeka odaklı hamlelerini artıran Microsoft, bir süre önce Bing Chat'i duyurmuştu. Bunu Skype sohbetlerine dahil eden şirket, mesajlaşma deneyimini artırmak istiyor.
METİNLERİ ŞU ANDA ÜÇ FARKLI TONDA YENİDEN YAZIYOR
Skype'ın yeni güncellemesinde yer alan ancak şu anda herkese sunulmayan, bazı kullanıcıların gördüğü 'Tone Rewrites' özelliği mesajlardaki metinlerin farklı tonlarda yeniden yazılmasına olanak tanıyor. Mevcutta, profesyonel, gündelik konuşma ve alaycı olmak üzere farklı seçenekler sunuluyor.
Kullanıcılar metni girdikten sonra istediği tonu seçebiliyor. Bing Chat mesajı ise istenilen tarzdan yeniden yazıyor. Kullanıcıya aynı zamanda göndermeden kontrol etmesine de olanak sağlıyor.
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