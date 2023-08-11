WhatsApp'ı Skype'a ve Zoom'a dönüştürecek özellik
Uygulamalar birbirlerinin özelliklerini bünyesine katmaya devam ederken, WhatsApp'ta sesli ve görüntülü görüşmelerin önceden planlanması mümkün olacak.
WhatsApp için sesli ve görüntülü grup görüşmeleri odaklı yeni bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde artık görüşmeleri önceden planlayabileceksiniz. WhatsApp'ın son beta sürümünde ortaya çıktığı kadarıyla Android kullanıcıları grup araması planlayabilecek.
YENİ ÖZELLİK NASIL OLACAK?
Özellik sayesinde grup sohbetlerinde görüşme yapılacağı zaman planlamak ve grup üyelerine bu konuda bilgilendirme yapılmasını sağlıyor.
WhatsApp daha önce de 32 kişiye kadar görüşmelere imkan tanıyacak olmasıyla gündeme gelmişti. WhatsApp için sesli grup özelliği tarafında yenilikler de vardı. Mevcut özellikte sesli grup aramalarında arama geldiği zaman kişinin/kişilerin telefonu normal bir arama geliyormuş gibi çalıyor. Ancak test edilen yeni özellikte kişilere önce bir bildirim gönderilecek sonrasında arama yapılacak.
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