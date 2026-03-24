Snapchat kullanıcıları 2025 yılında günde 5,5 milyar snap göndermiş

24.03.2026 19:23:00
Snapchat verileri kısa bir süre önce yayınlandı. 2025 yılında kullanıcılar yaklaşık 2 trilyon snap göndermiş.

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri pozisyonunu koruyan Snapchat için yeni veriler yayınlandı. Snap Inc tarafından yayınlanan verilere göre 2025 yılında kullanıcılar yaklaşık 2 trilyon snap oluşturdu. Bu ise günde yaklaşık 5,5 milyar, saniyede ise 63 bin farklı fotoğraf ve videoya karşılık geliyor.

Snapchat'in günlük yaklaşık 474 milyon kullanıcısı bulunuyor. 

Şirketin blog yazısında aktarıldığı kadarıyla Snapchat, insanların birbiriyle bağlantı kurma çabalarında sıklıkla kullanılıyor. 

Snapchat'te 2024 yılında 1 trilyondan fazla snap paylaşıldığı açıklanmıştı.

En son açıklandığı kadarıyla platform, aylık 946 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

