Yayınlanma: 07.05.2023 - 15:09

Güncelleme: 07.05.2023 - 15:09

Snapchat uygulamasının yeni özelliği olan MY Al'ın ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı merak ediliyor. Peki, Snapchat MY Al nedir, ne işe yarar? Snapchat MY Al nasıl kullanılır? Snapchat MY Al sohbeti nasıl silinir? İşte, MY Al hakkında merak edilenler...

SNAPCHAT MY Al NEDİR, NE İŞE YARAR?

Snapchat uygulamasına yeni olarak eklenen My Al, OpenAI'nin ChatGPT teknolojisiyle desteklenen bir özelliktir. Snapchat'e özel ek güvenlik geliştirmeleri ve denetimleri içermektedir.

My Al Snapchat, son güncellemelerle eklenen bir sohbet robotudur. Kullanıcılar bu sohbet robotuyla iletişime geçerek diledikleri gibi konuşabilecekler. SnapChat konuşacak birilerini bulamayan veya canları sıkılan kullanıcıların, geliştirdikleri “My Al” isimli sohbet robotlarıyla eğlenebilmelerini sağlayacak.

SNAPCHAT MY Al SOHBETİ NASIL SİLİNİR?

Snapchat üzerinde yapay zeka robotu olan My Al ile iletişime geçen kullanıcılar mesajlarını nasıl sileceklerini araştırıyor.