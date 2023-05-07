Yayınlanma: 07.05.2023 - 14:45

Güncelleme: 07.05.2023 - 14:45

Vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmaya başladı. Peki, Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Vatandaşlık maaşı ne zaman verilecek? İşte, Bakan Derya Yanık'ın konuyla ilgili verdiği detaylar...

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşlık maaşı hakkında yapılan açıklamalar şöyle:

"Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz BM ölçeğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi kabul edildi. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, herhangi bir vatandaşımız 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde; 'Hanesinde kaç kişi var? Engelli var mı, yaşlı var mı? Çocuk var mı? Geliri olan kaç kişi var? Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var. Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiğimiz, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var. Koruyucu ve önleyici sosyal yardımların tespiti noktasında bu sürecimizi işleteceğiz. Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir."

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN, KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Aile Destek Programı'ndan elde ettiğimiz tecrübeler ile önümüzdeki dönemde de bu programı devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da içine alacak şekilde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme çalışmamız var. Bunu önümüzdeki süreçte inşallah tekrar kamuoyuyla paylaşacağız."