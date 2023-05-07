Yayınlanma: 07.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 07.05.2023 - 13:05

Kadrosunda birbirinden ünlü yıldız oyuncuları barındıran Poseidon'dan Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen otururken, filmin senaryosunu Paul Gallico, Paul Attanasio ve Akiva Goldsman kalema alacak. Peki, Poseidon'dan Kaçış filmi konusu nedir? Poseidon'dan Kaçış filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Daha önceki yapımın uyarlaması olan filmde, batmakta olan yolcu gemisinden kaçış konu edilmiştir. Poseidon, büyük bir transatlantik'tir. Yılbaşı gecesi herkes ana salonda partiye katılır. Eğlence devam ederken, geminin ikinci kaptanı bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Ufukta bir katil dalga görünür. Hızla yaklaşan bu dalganın gemiye ulaşması dakikalar sürer ve gemiyi alabora eder. Birçok kişi çarpma esnasında ölmüştür. Fakat, suya dayanıklı ana salondakiler yaşamaktadır. Devrilmiş gemide, suyun altında kalan bu salondan 7 kişi kurtulma amacıyla çıkar. Geminin kaptanı Bradford diğerlerine güvende olduklarını ve camların su basıncına dayanacağını söyler. Geminin daha fazla batması ve basıçla ana salon sulara gömülür. 7 kişi geminin içerisinde normal şartlarda asla uğramayacakları yerlere doğru kurtulma umuduyla çıkmaya başlarlar. İlerledikçe suyun aleyhlerine oynadığı bu gemiden çıkmak zorlaşacaktır.

Poseidon, etkileyici senaryosu, görsel efekti ile izleyiciye farklı bir gerilim - macera filmi sunuyor. Yönetmenliğini Truva, Kusursuz Fırtına filmlerinden hatırlayacağımız Wolfgang Petersen'ın üstlendiği filmin başarılı müziklerini Klaus Badelt yapımıdır.

POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Josh Lucas - Dylan Johns

Kurt Russell - Robert Ramsey

Jacinda Barrett - Maggie James

Richard Dreyfuss - Richard Nelson

Emmy Rossum - Jennifer Ramsey

Mía Maestro - Elena Gonzalez

Mike Vogel - Christian

Kevin Dillon - Lucky Larry

Freddy Rodriguez - Valentine

Jimmy Bennett - Conor James

Andre Braugher - Captain Michael Bradford

Stacy Ferguson - Gloria

Kirk B. R. Woller - Chief Officer Reynolds

Kelly McNair - Emily is Conor's nanny

Gabriel Jarret - First Officer Chapman

POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Poseidon'dan Kaçış filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.