Poseidon'dan Kaçış filmi konusu nedir? Poseidon'dan Kaçış filmi oyuncuları kimler?
Poseidon'dan Kaçış filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Poseidon'dan Kaçış filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Poseidon'dan Kaçış filmi konusu nedir? Poseidon'dan Kaçış filmi oyuncuları kimler?
Kadrosunda birbirinden ünlü yıldız oyuncuları barındıran Poseidon'dan Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Wolfgang Petersen otururken, filmin senaryosunu Paul Gallico, Paul Attanasio ve Akiva Goldsman kalema alacak. Peki, Poseidon'dan Kaçış filmi konusu nedir? Poseidon'dan Kaçış filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daha önceki yapımın uyarlaması olan filmde, batmakta olan yolcu gemisinden kaçış konu edilmiştir. Poseidon, büyük bir transatlantik'tir. Yılbaşı gecesi herkes ana salonda partiye katılır. Eğlence devam ederken, geminin ikinci kaptanı bir şeylerin ters gittiğini hisseder. Ufukta bir katil dalga görünür. Hızla yaklaşan bu dalganın gemiye ulaşması dakikalar sürer ve gemiyi alabora eder. Birçok kişi çarpma esnasında ölmüştür. Fakat, suya dayanıklı ana salondakiler yaşamaktadır. Devrilmiş gemide, suyun altında kalan bu salondan 7 kişi kurtulma amacıyla çıkar. Geminin kaptanı Bradford diğerlerine güvende olduklarını ve camların su basıncına dayanacağını söyler. Geminin daha fazla batması ve basıçla ana salon sulara gömülür. 7 kişi geminin içerisinde normal şartlarda asla uğramayacakları yerlere doğru kurtulma umuduyla çıkmaya başlarlar. İlerledikçe suyun aleyhlerine oynadığı bu gemiden çıkmak zorlaşacaktır.
Poseidon, etkileyici senaryosu, görsel efekti ile izleyiciye farklı bir gerilim - macera filmi sunuyor. Yönetmenliğini Truva, Kusursuz Fırtına filmlerinden hatırlayacağımız Wolfgang Petersen'ın üstlendiği filmin başarılı müziklerini Klaus Badelt yapımıdır.
POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Josh Lucas - Dylan Johns
Kurt Russell - Robert Ramsey
Jacinda Barrett - Maggie James
Richard Dreyfuss - Richard Nelson
Emmy Rossum - Jennifer Ramsey
Mía Maestro - Elena Gonzalez
Mike Vogel - Christian
Kevin Dillon - Lucky Larry
Freddy Rodriguez - Valentine
Jimmy Bennett - Conor James
Andre Braugher - Captain Michael Bradford
Stacy Ferguson - Gloria
Kirk B. R. Woller - Chief Officer Reynolds
Kelly McNair - Emily is Conor's nanny
Gabriel Jarret - First Officer Chapman
POSEİDON'DAN KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Poseidon'dan Kaçış filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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