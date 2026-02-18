Snapchat, Türkiye'de resmi olarak temsilci atadı

Yapılan açıklamaya göre milyonlarca kişinin kullandığı Snapchat Türkiye'ye temsilci atadı. Selin Beceni'yi temsilci olarak atayan Snapchat aynı zamanda Türkiye'ye özel içerik kaldırma başvuru sayfasını da kullanıma aldı.

Türkiye'de yürürlükte olan 5661 sayılı Kanun'a göre ülkede günlük erişimi bir milyondan fazla olan yabancı sosyal medya platformlarının temsilci ataması gerekiyor. Snapchat için de bu kapsamda atama yapıldı.

Temsilci olarak atanan Selin Beceni ise BTS & Partners isimli hukuk bürosunda yöneticilik yapıyor.