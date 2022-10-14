Snapdragon 888 işlemcili Honor X40 GT tanıtıldı
Honor bir süre önce X40 modelini tanıtmıştı. Bunun ardından X40 GT'yi resmi olarak tanıtan şirketin bu telefonunda dikkat çeken detaylar var.
Akıllı telefon X40 serisine yeni bir model daha eklemiş oldu. Cihazın özelliklerine baktığımızda ise karşımıza 6,81 inç FHD+ IPS LCD ekran ve yüksek akılıcık getiren 144 Hz ekran yenileme hızı çıkıyor. Öte yandan arkada yuvarlak bir kamera tasarımı bulunan cihazda üçlü kamera sistemi tercih edilmiş.
TELEFONUN ÖZELLİKLERİ
Telefonun temel kamerası 50 megapiksel, diğer iki kamerası ise 2 megapiksel olarak eklenmiş. Ön tarafta ise 16 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Bu ön kamera ekran deliği formunda. Snapdragon 888 işlemcisine sahip olan cihazda 8 ve 12 GB RAM seçenekleri sunuluyor.
Depolama tarafında ise bizleri 256 GB depolama alanı karşılıyor. Pil tarafında ise 4.800 mAh bataryası bulununan akıllı telefon modelinin 66W hızlı şarj desteği de var.
18 Ekim'de Çin'de satışa çıkacak olan cihaz daha sonra farklı ülkelerde de satılacak.
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