Sohbet Botlarından Altyapı ve Enerji Savaşına: Yapay Zekâda Son Perde

Yapay zekâ hayatımıza gireli çok olmadı ama tartışmanın yönü çoktan değişti. Yakın zamana kadar hepimiz bu sistemlerin yazdığı şiirlere şaşırıyor, sorduğumuz sorulara verdikleri ilginç yanıtları konuşuyorduk. Ancak son birkaç haftalık döneme bakmak bile, arka planda dönen çarkların ne kadar büyüdüğünü anlamak için yeterli.

Artık yapay zekâ devriminin o ilk, deneysel ve eğlenceli aşamasını geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz yeni dönem tamamen sermayeyle, devasa veri merkezleriyle, ülkelerin enerji politikalarıyla ve kurulan yeni küresel altyapılarla ilgili.

MİLYAR DOLARLIK FİŞLER, DEV VERİ MERKEZLERİ

Bu yeni dönemin ilk dikkat çeken özelliği, işin içine giren paranın ve fiziksel altyapının ulaştığı boyut. OpenAI şirketinin mart ayının sonunda 122 milyar dolarlık yeni bir finansman turunu tamamlayarak 852 milyar dolar gibi devasa bir şirket değerlemesine ulaşması bunun en net kanıtı. Peki bir yazılım şirketi neden bu kadar büyük bir paraya ihtiyaç duyar?

Şirketler bu devasa bütçeleri yeni nesil çip üretmek, o çipleri çalıştıracak devasa veri merkezleri inşa etmek, bu merkezleri besleyecek enerji bulmak ve bu merkezleri soğutacak sistemler kurmak için kullanıyor. Yapay zekâ artık tıpkı internetin kendisi veya elektrik şebekesi gibi, gündelik hayatın üzerine inşa edileceği temel bir “altyapı” olma yolunda ilerliyor.

Tam da bu yüzden, son haftaların en kritik konusu teknoloji şirketlerinin “Hesaplama gücü yarışına” girmesi oldu. Örneğin Anthropic şirketi, geliştirdiği yapay zekâ modeli Claude’a olan talebi karşılayabilmek için Google ve Broadcom ile dev bir donanım anlaşması yaptı.

Yapay zekâ laboratuvarları artık sadece en iyi mühendisleri işe almak için değil; sistemlerini çalıştıracak yeterli elektriği ve işlemciyi bulmak için de birbirleriyle rekabet ediyor.

KÜÇÜLEN MODELLER VE AKILLANAN EŞYALAR

Bütün bu devasa veri merkezi ve altyapı yarışının yanında, aslında çok zıt gibi görünen ama hayatımızı derinden etkileyecek başka bir eğilim daha var: Yapay zekâ modellerinin küçülmesi. Nisan ayı başında Google’ın tanıttığı “Gemma 4” gibi daha hafif ama güçlü modeller, bu yeni dönemin en güzel örneği.

Peki devasa bilgisayarlar varken neden küçük modellere ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü her bir sorumuzu, her bir işlemimizi o devasa veri merkezlerine gönderip yanıt beklemek hem yavaş, hem çok maliyetli, hem de özel hayatın gizliliği açısından riskli. İşte Gemma 4 gibi “hafif sıklet” ama becerikli modeller sayesinde yapay zekâ, internete veya bulut sunuculara ihtiyaç duymadan doğrudan evimizdeki cihazların içine girebilecek.

Örneğin; yeterince küçük ama zeki bir model sayesinde yakında buzdolabınızla konuşmaya başlayabilirsiniz. İçindeki malzemelere bakıp size elinizdekilerle yapabileceğiniz bir akşam yemeği tarifi veren, bozulan sütü fark edip kendi kendine marketten sipariş eden bir buzdolabı hayal edin. Üstelik cihazınız bunları yaparken evinizin özel verilerini internetteki dev şirket sunucularına göndermeyecek; işlemi doğrudan kendi içindeki küçük ve akıllı çiple çözecek. Kısacası teknoloji şirketleri bir yandan dağlar büyüklüğünde sunucular inşa ederken, bir yandan da o zekâyı mikrodalga fırınımıza, akıllı saatimize, televizyonumuza ve arabamıza sığdırmak için küçültüyor.

HER ŞEYİ BİLEN DEĞİL, İŞİNİN UZMANI MODELLER

Önümüzdeki dönemin bir diğer belirgin eğilimi, “genel kültür” sahibi yapay zekâların yanı sıra, belli mesleklerde “uzmanlaşmış” yapay zekâlara yapılan yatırımlar olacak. OpenAI şirketinin duyurduğu Rosalind modeli, bu değişimi çok iyi özetliyor. Rosalind, tıbbi araştırmalar, genetik ve ilaç keşfi için özel olarak eğitilmiş bir model. Bir doktorun veya bilim insanının haftalarca sürecek tıp literatürü taramasını saniyeler içinde yapıp, yeni araştırmalar için hipotezler üretebiliyor.

Benzer şekilde Anthropic’in duyurduğu Claude Design modeli de tasarım, prototip üretimi ve sunum hazırlama işlerine odaklanıyor. Yazılım devi Adobe da nisan ayında kurumsal müşterileri için yeni bir yapay zekâ paketi tanıttı.

Anlaşılan o ki, teknoloji şirketleri artık ofis çalışanlarının kullandığı klasik yazılımların yerini alacak, “meslek erbabı” sistemler üretiyor. Sağlık, hukuk, tasarım ve siber güvenlik gibi alanlarda, işi sadece o konu olan yapay zekâlar göreceğiz. Ancak tabii ki tıp veya hukuk gibi kritik alanlarda hata yapmanın bedeli çok ağır olduğu için, bu sistemlerin nasıl denetleneceği sorusu da devasa bir sorun olarak önümüzde duruyor.

BÜYÜK ELEKTRİK FATURASI: ÇEVRE VE İKLİM ETKİSİ

Teknoloji şirketleri yeni ürünlerini büyük bir coşkuyla tanıtsa da, madalyonun görünmeyen yüzünde devasa bir fiziksel maliyet var. Avrupa Komisyonu’nun nisan ayı başında aldığı bir karar, bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. Komisyon, yapay zekâ sistemlerinin ne kadar enerji tükettiğini ve ne kadar karbon emisyonuna yol açtığını ölçmek için bir çalışma başlattı. Bu çok kritik bir eşik. Düzenleyici kurumlar bugüne kadar yapay zekâya genellikle telif hakları, kişisel verilerin korunması veya zararlı içerik üretimi üzerinden yaklaşıyordu. Avrupa’nın bu adımıyla birlikte artık şu soru soruluyor: “Bu sistemler ne kadar elektrik yakıyor?” Çünkü yapay zekânın arkasındaki devasa veri merkezleri, dünyanın iklim krizini daha da derinleştirecek kadar yüksek enerji tüketiyor. Yapay zekâ tartışması artık sadece bir yazılım meselesi değil; iklim, sanayi ve çevre meselesi olacak gibi görünüyor.

SİBER GÜVENLİK VE DEVLETLERİN REFLEKSLERİ

Yapay zekâ sadece ekranda yazı yazan bir araç olmaktan çıkıp fabrikaları, elektrik şebekelerini ve hastaneleri yönetmeye aday bir teknoloji haline gelince, devletlerin konuya bakışı da ciddileşti. Amerika Birleşik Devletleri’nde kritik altyapılardan sorumlu kurumlar, yapay zekânın enerji santralleri veya tesis izleme sistemleri gibi yüksek riskli alanlarda nasıl güvenle kullanılabileceğine dair yeni standartlar hazırlıyor. “Önce ürünü piyasaya sürelim, hataları sonra düzeltiriz” şeklindeki o meşhur Silikon Vadisi mantığının, söz konusu bir hastanenin altyapısı olduğunda işe yaramayacağı artık anlaşıldı.

YALANIN SIRADANLAŞMASI VE DEMOKRASİ RİSKİ

Aynı dönemde Çin ve Birleşik Krallık’tan gelen haberler de devletlerin konuyu bir “ulusal egemenlik” meselesi olarak gördüğünü kanıtlıyor. Çin, internette dolaşan sanal insanların ve yapay zekâ içeriklerinin açıkça etiketlenmesini zorunlu kılan kurallar hazırlarken; Birleşik Krallık yerli yapay zekâ şirketlerini devlet eliyle destekleyeceğini duyurdu. Ülkeler artık yapay zekâ teknolojisini sadece satın alan taraf olmak istemiyor; kendi sistemini üreten, kontrol eden taraf olmak istiyorlar.

Bütün bu altyapı ve ekonomi tartışmalarının yanında, sokağı doğrudan ilgilendiren çok daha tehlikeli bir risk var: Gerçeklik algısının kaybolması. ABD seçim süreçlerinde karşımıza çıkan sahte (deepfake) videolar, yapay zekânın toplumsal düzeni nasıl sarsabileceğinin en güncel örneği.

Bir siyasetçinin veya tanınmış birinin aslında hiç söylemediği bir şeyi söylemiş gibi gösteren sahte içerikler artık çok ucuza, herkes tarafından kolayca üretilebiliyor. Bir videonun sahte olduğu günler sonra uzmanlar tarafından kanıtlansa bile, o videoyu ilk izleyen kalabalıklarda bıraktığı etki, yarattığı öfke veya yönlendirme kalıcı oluyor. Yapay zekânın demokrasiye yönelik en büyük tehdidi bize yalan söylemesi değil; toplumun “neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etme yeteneğini” elinden alması gibi görünüyor.

ASIL SINAV ŞİMDİ BAŞLIYOR

Geriye dönüp son birkaç haftanın tablosuna baktığımızda şunu çok net görüyoruz: Yapay zekâ soyut bir teknoloji olmaktan çıkıp oldukça somut, ağır ve maliyetli bir endüstriye dönüştü. Artık sormamız gereken sorular değişti. “Hangi yapay zekâ daha zeki?” sorusu yerine; “Bu sistem hangi ülkenin hukukuna göre yargılanacak?”, “Özel hayatımıza ilişkin hangi verilerle eğitilecek?”, “Harcanan devasa elektriğin ve suyun bedelini çevreye kim ödeyecek?” ve en önemlisi “Bu teknolojinin getireceği fayda ve kâr, teknoloji devlerinin kasasına mı girecek, yoksa toplumun geneline mi yayılacak?” gibi sorular soruyoruz. Yapay zekâ çağı son sürat ilerliyor. Ancak anlaşılan o ki bu teknolojinin asıl sınavı, araştırma laboratuvarlarının steril ortamında değil; ekonominin, siyasetin, hukukun ve sıradan insanın gündelik hayatının tam ortasında verilecek.