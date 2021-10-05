Son Dakika... Facebook ve Instagram'a yeniden erişim sağlanıyor
Sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a yaklaşık 7 saatlik erişim sorununun ardında yeniden kullanıcılar kısıtlı bir şekilde bağlanmaya başladı. Haberleşme uygulaması Whatsapp'ta ise yaşanan sorun devam ediyor.
Popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Instagram’ın yanı sıra WhatsApp’a da 18.30 sularıdan itibaren erişim sağlanamadı. Instagram açılmak istendiğinde server hatası verdi. Facebook ve Instagram'a yaklaşık 7 saatlik bir kesintiden sonra 01.20 sularında kullanıcılar tekrar erişmeye başladı.
ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMALAR
Whatsapp'tan ilk açıklama:
"Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz.
Sabrınız için teşekkürler!"
Facebook'tan yapılan ilk açıklama şu şekilde:
"Bazı kişilerin Facebook uygulamasına erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz"
Instagram'dan yaşanan soruna dair açıklama:
"Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor ve kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!"
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