Son verilere göre en çok satan akıllı telefonlar belli oldu

Yayınlanma: 08.12.2023 - 10:12

Güncelleme: 08.12.2023 - 10:12

Counterpoint Research tarafından yeni yayınlanan 2023 yılının son çeyrek raporuna göre en çok satan 10 telefon modeli belli oldu. Burada ilk sırada karşımıza iPhone 14 çıkıyor. iPhone 14'ü, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 13 modelleri takip ediyor.

BU YIL EN ÇOK iPHONE SATILDI

İlk dördü işgal eden iPhone'ları da Samsung takip ediyor. Beşinci sırada Samsung Galaxy A14 yer alıyor ve sırasıyla, Galaxy A14 5G, Galaxy A54, Galaxy A04e, Redmi 12C ve Samsung A34 takip ediyor.

Counterpoint Research tarafından daha önce ikinci çeyrek verileri yayınlanmıştı. Burada en çok satan telefon modeli iPhone 14 Pro Max olmuştu. Samsung ise en çok satan marka olarak karşımıza çıkmıştı.