Sony, FromSoftware'in sahibi olabilir

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:38

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:38

Oyun dünyasında satın almalar sıklıkla karşılaştığımız bir durum hatta bu konuda Microsoft ve Sony başı çekiyor ve irili küçüklü oyun stüdyolarını satın alıp bünyelerine katıyor. Oyun konsolu tarafında rekabet içinde olan bu iki şirket satın almalarıyla gündem olmaya devam ederken, bu sefer rövanş Sony'den geldi.

FROMSOFTWARE'İN YENİ SAHİBİ SONY OLABİLİR Mİ?

Sony'nin Elden Ring, Sekiro ve Dark Souls gibi oyunlarla adını duyuran oyun stüdyosu FromSoftware'i satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Bu bilgiler ilk olarak Reuters tarafından ortaya çıkarıldı daha sonra ise bir röportaj ile resmi olarak doğrulandı. Sony, FromSoftware'in çoğunluk hissesine sahip olan Kadokawa'yı satın almak için görüşmeler yapıyor ve görüşmeler halihazırda devam ediyor.

Sony daha önce Concord oyununu geliştiren stüdyo Firewwalk Studios'u kapatma kararı almıştı. Şirket, satışların çok düşük olması ve genel olarak başarısız olunması sebebiyle hem oyunun hem de stüdyonun fişini çekmişti.