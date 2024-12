The Game Awards 2024'te duyurulan oyunlar

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:25

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:26

Milyonlarca kişinin YouTube üzerinden canlı izlediği The Game Awards 2024'te en iyi oyunlar belli oldu. Yılın oyun tarafının zayıf olması aday olan oyunları da etkiledi. Neredeyse her kategoride başka bir oyun ödüllerin sahibi oldu. Bunun yanında bazı oyunlar duyuruldu, bazı duyurulan oyunların da fragmanları gösterildi.

THE GAME AWARDS 2024 GÖSTERİLEN FRAGMANLAR VE YENİ DUYURULAN OYUNLAR

Intergalactic: The Heretic Prophet

Okami Sequel

Mafia: The Old Country

Sonic Racing: CrossWorlds

The Last of Us Part II Remastered

Stage Fright

Squid Game: Unleashed

Onimusha: Way of the Sword

Yeni Virtua Fighter

Borderlands 4

Split Fiction

Elden Ring Nightreign

The Outer Worlds 2

Fumito Ueda tarafından geliştirilen ancak ismi açıklanmayan oyun

Final Fantasy VII Rebirth PC

The Witcher IV

REMATCH

Shadow Labyrinth

Slay the Spire 2

Ninja Gaiden: Ragebound