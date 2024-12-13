The Game Awards 2024'te duyurulan oyunlar
The Game Awards 2024 etkinliğinde en iyi oyunlar ödüllerine kavuşmasının yanında yeni bazı oyunlar duyuruldu ve fragmanlar gösterildi.
Milyonlarca kişinin YouTube üzerinden canlı izlediği The Game Awards 2024'te en iyi oyunlar belli oldu. Yılın oyun tarafının zayıf olması aday olan oyunları da etkiledi. Neredeyse her kategoride başka bir oyun ödüllerin sahibi oldu. Bunun yanında bazı oyunlar duyuruldu, bazı duyurulan oyunların da fragmanları gösterildi.
THE GAME AWARDS 2024 GÖSTERİLEN FRAGMANLAR VE YENİ DUYURULAN OYUNLAR
Intergalactic: The Heretic Prophet
Okami Sequel
Mafia: The Old Country
Sonic Racing: CrossWorlds
The Last of Us Part II Remastered
Stage Fright
Squid Game: Unleashed
Onimusha: Way of the Sword
Yeni Virtua Fighter
Borderlands 4
Split Fiction
Elden Ring Nightreign
The Outer Worlds 2
Fumito Ueda tarafından geliştirilen ancak ismi açıklanmayan oyun
Final Fantasy VII Rebirth PC
The Witcher IV
REMATCH
Shadow Labyrinth
Slay the Spire 2
Ninja Gaiden: Ragebound
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