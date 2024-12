Epic Games bu ay 16 oyunu ücretsiz dağıtacak!

Yayınlanma: 12.12.2024 - 21:12

Güncelleme: 12.12.2024 - 21:12

Epic Games oyunseverlere ücretsiz oyun verme konusunda elini hiç korkak alıştırmıyor ve aralık ayının sonuna kadar 16 kadar oyunu ücretsiz veriyor. Platformda ücretsiz olarak verilecek ilk oyun belli oldu.

EPIC GAMES ÜZERİNDE ÜCRETSİZ OLAN YENİ OYUN

Epic Games'te ücretsiz olarak verilen ilk oyun The Lord of The Rings Return to Moria oldu. Normalde 189 TL'ye satılan oyun, yapılan kampanya sonrası ücretsiz olarak veriliyor.

Oyuna ücretsiz sahip olabilmek için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. 19 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor.

Oyun isminden de anlaşılacağı üzere Orta-Dünya evreninde Dördüncü Çağında geçiyor. Hayatta kalma inşa oyunu olan The Lord of The Rings Return to Moria genel anlamda sevilen bir oyun. Steam'de oyunun incelemelerine ve yorumlarına baktığımızda 'çok olumlu' olduğunu görüyoruz. Oyun sadece Windows işletim sisteminde destekleniyor.

Bir sonraki haftanın oyunu içinse geri sayım süreci başladı. 1 haftadan daha kısa bir süre içinde hangi gizemli oyunun ücretsiz olarak verildiğini Epic Games'in anasayfasında görebileceğiz.