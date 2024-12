Game Awards 2024 Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi oyun hangisi oldu?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 20:05

Güncelleme: 13.12.2024 - 20:10

The Game Awards 10 yıldır düzenleniyor. Game Awards 2024 ile yılın en iyi oyunundan, en iyi ses efektlerine, en iyi hikaye odaklı oyununa ve onlarca alt kategoride onlarca oyunun en iyileri belirleniyor. Bu etkinliğin prestiji ise her yıl artıyor ve oyunlardan uyarlanan diziler, filmler için özel duyurular yapılırken, bu etkinlikte olduğu gibi yakın zaman içinde çıkan Indiana Jones and the Great Circle için etkinliğe Harrison Ford dahi katıldı.

Fallout oyunundan uyarlanan ve Amazon Prime'da yayınlanan aynı isimli Fallout dizisi için de oyuncular etkinlikte yerini aldı.

Etkinlik, YouTube üzerinden canlı yayın ile başladı ve alt kategorilerin kazananlarının açıklanmasıyla devam etti.

Game Awards 2024'ün adayları ve kazananların tam listesi:

Yılın Oyunu Kategorisi

Kazanan: Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Oyun Yönetmenliği Kategorisi

Kazanan: Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Metaphor: ReFantazio

En İyi Anlatı Kategorisi

Kazanan: Metaphor: ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Senua's Saga: Hellblade 2

Silent Hill 2

En İyi Sanat Yönetmenliği Kategorisi

Kazanan: Metaphor: ReFantazio

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Neva

En İyi ve Beste Kategorisi

Kazanan: Final Fantasy 7 Rebirth

Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

En İyi Ses Tasarımı Kategorisi

Kazanan: Senua's Saga: Hellblade 2

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy 7 Rebirth

Silent Hill 2

En İyi Performans Kategorisi

Kazanan : Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2

: Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Briana White, Final Fantasy 7 Rebirth

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Erişilebilirlikte Yenilik Kategorisi

Kazanan : Prince of Persia: The Lost Crown

: Call of Duty: Black Ops 6

Diablo 4

Dragon Age: The Veilguard

Star Wars Outlaws

Etkisi En Yüksek Oyunlar Kategorisi

Kazanan: Neva

Closer the Distance

Indika

Life is Strange: Double Exposure

Senua's Saga: Hellblade 2

Tales of Kenzera: Zau

En İyi Devam Oyunu Kategorisi

Kazanan : Helldivers 2

: Destiny 2

Diablo 4

Final Fantasy 14

Fortnite

En İyi Topluluk Desteği Kategorisi

Kazanan : Baldur's Gate 3

: Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man's Sky

En İyi Bağımsız Geliştirici Kategorisi

Kazanan: Balatro

Animal Well

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Bağımsız Geliştiricinin İlk Oyunu Kategorisi

Kazanan: Balatro

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

En İyi Mobil Oyun Kategorisi

Kazanan: Balatro

AFK Journey

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

En İyi VR/AR Oyun kategorisi

Kazanan: Batman: Arkham Shadow

Arizona Sunshine Remake

Asgard's Wrath 2

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

En İyi Aksiyon Oyunu Kategorisi

Kazanan: Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu Kategorisi

Kazanan: Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En İyi RPG Oyunu Kategorisi

Kazanan: Metaphor: ReFantazio

Dragon's Dogma 2

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

En İyi Dövüş Oyunu Kategorisi

Kazanan: Tekken 8

Granblue Fantasy Versus: Rising

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

En İyi Aile Oyunu Kategorisi

Kazanan: Astro Bot

Princess Peach: Showtime!

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu Kategorisi

Kazanan: Frostpunk 2

Age of Mythology: Retold

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

En İyi Spor/Yarış Oyunu Kategorisi

Kazanan: EA Sports FC 25

F1 24

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

En İyi Çok Oyunculu Oyun Kategorisi

Kazanan: Helldivers 2

Call of Duty: Black Ops 6

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40K: Space Marine 2

En İyi Uyarlama Kategorisi

Kazanan: Fallout

Arcane

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

En Çok Beklenen Oyun Kategorisi