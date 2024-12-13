Game Awards 2024 Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi oyun hangisi oldu?
Yılın en çok beklenen oyun etkinliği olan Game Awards geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Bu yılın oyun tarafının çok sönük kalması ödülleri de etkiledi.
The Game Awards 10 yıldır düzenleniyor. Game Awards 2024 ile yılın en iyi oyunundan, en iyi ses efektlerine, en iyi hikaye odaklı oyununa ve onlarca alt kategoride onlarca oyunun en iyileri belirleniyor. Bu etkinliğin prestiji ise her yıl artıyor ve oyunlardan uyarlanan diziler, filmler için özel duyurular yapılırken, bu etkinlikte olduğu gibi yakın zaman içinde çıkan Indiana Jones and the Great Circle için etkinliğe Harrison Ford dahi katıldı.
Fallout oyunundan uyarlanan ve Amazon Prime'da yayınlanan aynı isimli Fallout dizisi için de oyuncular etkinlikte yerini aldı.
Etkinlik, YouTube üzerinden canlı yayın ile başladı ve alt kategorilerin kazananlarının açıklanmasıyla devam etti.
Game Awards 2024'ün adayları ve kazananların tam listesi:
Yılın Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Oyun Yönetmenliği Kategorisi
- Kazanan: Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Metaphor: ReFantazio
En İyi Anlatı Kategorisi
- Kazanan: Metaphor: ReFantazio
- Final Fantasy VII Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Senua's Saga: Hellblade 2
- Silent Hill 2
En İyi Sanat Yönetmenliği Kategorisi
- Kazanan: Metaphor: ReFantazio
- Astro Bot
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Neva
En İyi ve Beste Kategorisi
- Kazanan: Final Fantasy 7 Rebirth
- Astro Bot
- Metaphor: ReFantazio
- Silent Hill 2
- Stellar Blade
En İyi Ses Tasarımı Kategorisi
- Kazanan: Senua's Saga: Hellblade 2
- Astro Bot
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Silent Hill 2
En İyi Performans Kategorisi
- Kazanan: Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2
- Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure
- Briana White, Final Fantasy 7 Rebirth
- Humberly González, Star Wars Outlaws
- Luke Roberts, Silent Hill 2
Erişilebilirlikte Yenilik Kategorisi
- Kazanan: Prince of Persia: The Lost Crown
- Call of Duty: Black Ops 6
- Diablo 4
- Dragon Age: The Veilguard
- Star Wars Outlaws
Etkisi En Yüksek Oyunlar Kategorisi
- Kazanan: Neva
- Closer the Distance
- Indika
- Life is Strange: Double Exposure
- Senua's Saga: Hellblade 2
- Tales of Kenzera: Zau
En İyi Devam Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Helldivers 2
- Destiny 2
- Diablo 4
- Final Fantasy 14
- Fortnite
En İyi Topluluk Desteği Kategorisi
- Kazanan: Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man's Sky
En İyi Bağımsız Geliştirici Kategorisi
- Kazanan: Balatro
- Animal Well
- Lorelei and the Laser Eyes
- Neva
- UFO 50
Bağımsız Geliştiricinin İlk Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Balatro
- Animal Well
- Manor Lords
- Pacific Drive
- The Plucky Squire
En İyi Mobil Oyun Kategorisi
- Kazanan: Balatro
- AFK Journey
- Pokémon Trading Card Game Pocket
- Wuthering Waves
- Zenless Zone Zero
En İyi VR/AR Oyun kategorisi
- Kazanan: Batman: Arkham Shadow
- Arizona Sunshine Remake
- Asgard's Wrath 2
- Metal: Hellsinger VR
- Metro Awakening
En İyi Aksiyon Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6
- Helldivers 2
- Stellar Blade
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Astro Bot
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
En İyi RPG Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Metaphor: ReFantazio
- Dragon's Dogma 2
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Like a Dragon: Infinite Wealth
En İyi Dövüş Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Tekken 8
- Granblue Fantasy Versus: Rising
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
- MultiVersus
En İyi Aile Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Astro Bot
- Princess Peach: Showtime!
- Super Mario Party Jamboree
- The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
- The Plucky Squire
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu Kategorisi
- Kazanan: Frostpunk 2
- Age of Mythology: Retold
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess
- Manor Lords
- Unicorn Overlord
En İyi Spor/Yarış Oyunu Kategorisi
- Kazanan: EA Sports FC 25
- F1 24
- NBA 2K25
- Top Spin 2K25
- WWE 2K24
En İyi Çok Oyunculu Oyun Kategorisi
- Kazanan: Helldivers 2
- Call of Duty: Black Ops 6
- Super Mario Party Jamboree
- Tekken 8
- Warhammer 40K: Space Marine 2
En İyi Uyarlama Kategorisi
- Kazanan: Fallout
- Arcane
- Knuckles
- Like a Dragon: Yakuza
- Tomb Raider: The Legend of Lara Croft
En Çok Beklenen Oyun Kategorisi
- Kazanan: Grand Theft Auto 6
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Metroid Prime 4: Beyond
- Monster Hunter Wilds
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması