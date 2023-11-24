Sony, kamera içi kimlik doğruluma teknolojisi duyurdu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:57

Güncelleme: 24.11.2023 - 12:57

Sony sahte görüntüleri engellemek adına yeni bir sistem tanıttı. Kamera içi kimlik doğrulama sistemi olarak adlandırılan bu teknoloji, fotoğraflar çekildiği anda dijital imza ile işaretlenmesine olanak sağlıyor. Böylelikle sahte görsellerin kontrol edilmesi mümkün oluyor.

Söz konusu sistemin son testleri ekimde tamamlandı. Dijital imza bir nevi dijital kimlik olarak tanımlanan bu teknoloji, sahte görsel oluşturmanın önüne geçiyor.

PROFESYONELLERE SESLENİYOR

Söylenene göre kimlik oluşturma süreci kameranın içinde yer alan donanımla sağlanacak. Bu da dışarıdan müdahale yapılmasını zor hale getirecek.

Burada hedef kitle profesyonel kullanıcılar oluyor. Burada kendi ürettiği görüntüleri kolaylıkla kanıtlayabilecek fotoğrafçılar, telif hakkı konusunda da daha fazla kendini koruyabilecek.

Sony COO'su ve aynı zamanda Başkanı Neal Manowitz, sahte görsellerin sadece profesyonelleri değil aynı zamanda toplumu da olumsuz etkilediğini söylüyor.

Bu teknoloji, üretken yapay zeka araçlarının yalan ya da çarpıtılmış haber görselleri oluşturmada kullanıldığı bir dönemde orijinalliği korumada önemli bir adım olarak tanımlanıyor.