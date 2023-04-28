Sony, PlayStation 5 ile bir rekor daha kırdı
Sony'nin en çok talep gören ürünlerinden biri olan PlayStation 5 için yeni bir rekor haberi geldi.
Sony geçen ay PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. 2019 yılında tanıtılan 2020 yılında ise satışları başlayan PlayStation 5 için yeni bir istatistik yayınlayan Sony, 2023 yılının ilk çeyreğindeki satışlarda 6.3 milyonu geçtiğini duyurdu.
SONY 2023 YILININ İLK REKORUNU KIRDI
Daha önce 2022 yılının ekim-aralık ayları için de yaptığı satışları duyuran Sony, 2023 yılının ilk çeyreğinin rekorunu kırmış oldu. Ocak ve mart arasında satılan konsolların sayısının şimdiye kadar çıkan tüm konsollar arasında rekor kırdığı aktarıldı.
Sony'nin şimdiye kadar sattığı PlayStation 5'lerin sayısı ise 38 milyonu geçti.
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