Sony, PlayStation 5'e kulak içi kulaklık geliştiriyor olabilir

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:10

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 12:10

Sony, oyun konsolu tarafında PlayStation 5 ile listeleri altüst ederken, yeni bir haberle gündeme geldi. Normalde oyunculara özel kulaklık modeli geliştiren ve odağı PS alan şirketin şimdi PlayStation 5'e özel kulak içi yapıda oyuncu kulaklığı geliştiriyor denildi.

Insider Gaming tarafından paylaşılan bir rapora göre Sony, direkt PS5 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oyunculara daha farklı bir deneyim sunmak isteyen Sony, kulak içi kulaklık için çalışmalara başladı.

PROJECT NOMAD OLARAK ADLANDIRILAN KULAKLIĞIN NE ZAMAN ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL

Sony kablosuz kulaklık tarafında dikkat çeken modellere sahip. Özellikle premium yapıdaki kulaklıklarına tasarım olarak benzemesi beklenen bu cihazın, 5 saatlik pil ömrünün olacağı söyleniyor.

Şarj kutusunun USB-C ile şarj olacağı tahmin edilen kulaklığın Sony WF-1000XM4 NC gibi bir boyutta geleceği konuşuluyor.

Bunun yanında Sony'nin Voyager olarak adlandırdığı yeni kulak üstü yapıda bir kulaklığı da geliştirdiği düşünülüyor.