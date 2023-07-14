Sony, engelli oyuncular için yeni donanımını tanıttı

Sony, CES 2023'te yeni oyun kontrolcüsünü sunmuştu. Ne zaman satışa sunulacağı ya da satılıp satılmayacağı bilinmeyen cihaz resmi olarak tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:14
Sony, engelli oyuncular için yeni donanımını tanıttı
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Bu yılki CES'te dikkat çeken ürünler tanıtan Sony'nin bir diğer cihazı da oyun kontrolcüsüydü. Sony, sınırlı motor kontrolüne sahip oyunseverler için “Project Leonardo”yu duyurmuştu. Bu ürünün tasarımında diğer Sony kontrolcüleri baz alınmış ancak genel anlamda 'direksiyon simidine' benzer dairesel bir tasarım tercih edilmişti.

ENGELLİ OYUNSEVERLER İÇİN YENİ DONANIM

Cihazda değiştirilebilir düğmeler, üçüncü taraf aksesuar bağlantı noktaları ve diğer özelleştirilebilir girişlerle kaplı iki dairesel oyun kumandası olarak tanımlanmıştı. 

Access Kontrolcü olarak adlandırılan cihazda kumanda kiti sunuluyor. Aynı zamanda masaya koyulduğunda düz durabiliyor. İstenirse standart bir tripoda monte edilebiliyor ya da DualSense ile eşleştirilerek üç cihaz da tek bir oyun kumandasına kısa sürede ve kolayca dönüştürülebiliyor.

PlayStation 5 Access Kontrolcüsü için ön siparişler 21 Temmuz'da açılıyor. Ancak resmi satışların 6 Aralık'tan sonra başlaması bekleniyor.

 


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