Sony State of Play 2025 etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar

Yeni State of Play 2025 etkinliği düzenlendi. Uzun süredir beklenen oyunların fragmanları da etkinlik kapsamında yayınlandı. Bu yıl bitmeden yayınlanacak oyunlara ek olarak 2026 yılında gelecek oyunlar da var.
Dikkat çeken oyunlardan biri de 007 First Light oldu. Yeni James Bond oyunu, Hitman oyununun geliştiren stüdyo olarak da bilinen IO Interactive'den gelecek. Yeni bir James Bond serisi başlatmayı planlayan stüdyoda ana karakteri en son Dexter: Original Sin dizisinde boy gösteren Patrick Gibson canlandırıyor. Oyunda James Bond'un daha genç olduğu bir dönem işlenecek.Marvel Tokon: Fighting Souls ise gecenin en fazla zaman ayrılan oyunu oldu. Guilty Gear serisinin ve Dragon Ball FighterZ'nin geliştiricisi olan Arc System Works, gelecek yıl piyasaya sürülecek oyunu uzun bir kliple anlattı. PlayStation ve PC için gelecek oyun, Mortal Kombat gibi karakterlerin özel yetenekleriyle dövüşmesine odaklanacak.
Bir süredir beklenen yeni Silent Hill oyunu Silent Hill f de etkinlikte gösterildi. Korku oyunu 1960'lı yılların Japonya'sında geçiyor. Oyunun 25 Eylül 2025 tarihinde çıkacağı duyuruldu.
İşte etkinlikte tanıtılan bütün oyunlar:
Lumines Arise
Pragmata
Romeo is a Deadmen
Silent Hill f
Bloodstained: The Scarlet Engagement
Digimon Story Time Stranger
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Baby Steps
Hirogami
Everybody's Golf Hot Shots
Ninja Gaiden: Ragebound
Cairn
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Metal Gear Solid: Snake Eater
Nioh 3
Thief VR: Legacy of Shadow
Tides of Tomorrow
Astrobot New Challenges
Sea of Remnants
Sword of the Sea
007 First Light
Ghost of Yötei
Marvel Tokon: Fighting Souls