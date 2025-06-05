Sony State of Play 2025 etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar

Yeni State of Play 2025 etkinliği düzenlendi. Uzun süredir beklenen oyunların fragmanları da etkinlik kapsamında yayınlandı. Bu yıl bitmeden yayınlanacak oyunlara ek olarak 2026 yılında gelecek oyunlar da var.





Dikkat çeken oyunlardan biri de 007 First Light oldu. Yeni James Bond oyunu, Hitman oyununun geliştiren stüdyo olarak da bilinen IO Interactive'den gelecek. Yeni bir James Bond serisi başlatmayı planlayan stüdyoda ana karakteri en son Dexter: Original Sin dizisinde boy gösteren Patrick Gibson canlandırıyor. Oyunda James Bond'un daha genç olduğu bir dönem işlenecek.

se gecenin en fazla zaman ayrılan oyunu oldu.nin geliştiricisi olan Arc System Works, gelecek yıl piyasaya sürülecek oyunu uzun bir kliple anlattı. PlayStation ve PC için gelecek oyun, Mortal Kombat gibi karakterlerin özel yetenekleriyle dövüşmesine odaklanacak.

Bir süredir beklenen yeni Silent Hill oyunu Silent Hill f de etkinlikte gösterildi. Korku oyunu 1960'lı yılların Japonya'sında geçiyor. Oyunun 25 Eylül 2025 tarihinde çıkacağı duyuruldu.

İşte etkinlikte tanıtılan bütün oyunlar:

Lumines Arise

Pragmata

Romeo is a Deadmen

Silent Hill f

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Digimon Story Time Stranger

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Baby Steps

Hirogami

Everybody's Golf Hot Shots

Ninja Gaiden: Ragebound

Cairn

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Metal Gear Solid: Snake Eater

Nioh 3

Thief VR: Legacy of Shadow

Tides of Tomorrow

Astrobot New Challenges

Sea of Remnants

Sword of the Sea

007 First Light

Ghost of Yötei

Marvel Tokon: Fighting Souls