Cumhuriyet Gazetesi Logo
SpaceX, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

SpaceX, Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir" kurmaya odaklanacak

9.02.2026 18:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
SpaceX, Ay'da

Elon Musk, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars görevini erteleyerek Ay'da "kendi kendine büyüyen şehir inşa etmeye" odaklanacağını açıkladı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, SpaceX'in odağının değiştiğini duyurdu.

"Bilmeyenler için SpaceX, odağını 10 yıldan kısa sürede başarabileceğimiz, Ay'da kendi kendine büyüyen bir şehir inşa etmeye yöneltti." ifadesini kullanan Musk, Mars görevinin ise 20 yılı aşkın sürebileceğinin altını çizdi.

Musk, Mars'a yolculuğun 6 aylık seyahatle, 26 ayda bir gezegenler hizalandığında gerçekleştirilebileceğini ancak Ay'a 10 günde bir, iki günlük yolculukla gidilebileceğini belirtti.

"Bu, Mars şehrinden ziyade Ay şehrini daha hızlı şekilde tamamlayabileceğimiz anlamına geliyor." ifadesine yer veren Musk, SpaceX'in "Mars şehri" kurma çabasının yaklaşık 7 yıl içinde başlatılacağını ancak önceliklerinin "medeniyetin geleceğini güvence altına almak" olduğunu ve Ay'da bunun daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.

Image

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, SpaceX'in yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini ilettiği belirtilmişti.

Haberde, aynı bildirimde Musk'ın, sürdürülebilir Ay üssünün kurulmasını destekleme niyetini ayrıntılı olarak yatırımcılara açıkladığı kaydedilmişti.

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk, daha önce SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini açıklamıştı. Şirket, 2026'nın sonlarında 5 Starship'i Mars'a göndereceğini duyurmuştu.

İlgili Konular: #elon musk #spacex #Elon Musk SpaceX

İlgili Haberler

Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor
Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor Amazon'un oyun servisi Luna'da bu sefer 10 oyun ücretsiz olarak veriliyor.
YouTube Music’te bir özellik daha ücretli oldu
YouTube Music’te bir özellik daha ücretli oldu YouTube Music ücretsiz kullanıcılara şarkı sözü kısıtlaması getirdi. Erişim hakkı bitenler artık Premium abonesi olmak zorunda.
GeForce NOW'a şubat ayında eklenecek oyunlar belli oldu
GeForce NOW'a şubat ayında eklenecek oyunlar belli oldu NVIDIA servisi olan GeForce NOW için şubat ayı boyunca yeni oyunlar dahil edilecek.