Sony'den yeni oyun telefonu yolda

08 Eylül 2022 Perşembe, 18:49

Sony, PlayStation tarafında rakiplerini yıkarken akıllı telefon tarafında benzer başarıyı yakalayamamıştı. Yeni model cihazlarını artık neredeyse hiç geliştirmeyen Sony'den yeni bir haber geldi.

Sony oyun telefonu konusunda oldukça iddialı

Şirket, oyuncular ve yayıncılar özelinde tasarladığını söylediği yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylenene göre oyun telefonu 12 Eylül'de karşımıza çıkacak

Oyunseverlere özel olarak tasarlandığı söylenen bu cihaz için Sony oldukça iddialı. Zira sloganlarda 'oyun için doğdu' ve 'pro oyuncular ve yayıncılar için tasarlandı' yazıyor. Öte yandan Sony en son Xperia 5 IV modelini tanıtmıştı, bu cihazda Qualcomm imzalı Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti.