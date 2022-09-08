Sony'den yeni oyun telefonu yolda

Akıllı telefon tarafında rekabet arttıkça farklı alanlara yönelik özel cihazlar üretildiğini görüyoruz. Bu noktada Sony de oyun telefonu için kolları sıvıyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 18:49
Sony'den yeni oyun telefonu yolda
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Sony, PlayStation tarafında rakiplerini yıkarken akıllı telefon tarafında benzer başarıyı yakalayamamıştı. Yeni model cihazlarını artık neredeyse hiç geliştirmeyen Sony'den yeni bir haber geldi.

Sony oyun telefonu konusunda oldukça iddialı

Şirket, oyuncular ve yayıncılar özelinde tasarladığını söylediği yeni bir cihaz piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söylenene göre oyun telefonu 12 Eylül'de karşımıza çıkacak

Oyunseverlere özel olarak tasarlandığı söylenen bu cihaz için Sony oldukça iddialı. Zira sloganlarda 'oyun için doğdu' ve 'pro oyuncular ve yayıncılar için tasarlandı' yazıyor. Öte yandan Sony en son Xperia 5 IV modelini tanıtmıştı, bu cihazda Qualcomm imzalı Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi tercih edilmişti. 


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