Sora nedir? Sora nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?
San Fransico merkezli teknoloji şirketi OpenAI, Chatgpt yapay zekasıyla dünyada birçok yerde en fazla konuşulan teknoloji şirketi olmuştu. OpenAI, son olarak Sora'yı tanıttı. Peki, Sora nedir? Sora nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olan modeller yapıldığı açıklandı. Peki, Sora nedir? Sora nasıl kullanılır? Sora ne zaman çıkacak?
SORA NEDİR?
OpenAI'nin Sora'yı tanıtmasıyla birlikte, yazılı metinleri videoya dönüştürme konusundaki gerçeklik seviyesiyle dikkat çeken yapay zeka teknolojisi, Microsoft'un büyük yatırımcısı olduğu OpenAI'nin önceki başarılarına bir yenisini ekliyor. Sora, komutla insan elinden çıkmış gibi fotoğraf, çizim ve şiir üretebilen yapay zeka teknolojisinin bir sonraki evresini temsil ediyor. OpenAI'nin açıklamalarına göre, Sora kullanıcıların bir dakika uzunluğunda videolar oluşturabilme yeteneğine sahip.
SORA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şirket, Sora'nın henüz genel kullanıma açılmadığını belirtiyor ve öncelikle belirlenen profesyoneller tarafından test edileceğini duyuruyor. Bu adım, teknolojinin potansiyel risklerini sınırlamak ve kötü amaçlı kullanımları engellemek amacı taşıyor.
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