OpenAI'dan GPT-4 'biyolojik silah üretiminde internettekilerden fazlasını sunuyor' açıklaması

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:09

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:09

OpenAI özellikle ChatGPT odağında pek çok konuda eleştiriliyor. Güvenlik ya da etik tarafındaki tartışmalar devam ederken şirketten bir açıklama geldi. Google'da aratıldığında bulunacaklara kıyasla 'GPT-4' ile bazı avantajlar olduğu söylendi. Buna göre GPT-4 büyük dil modeli ile biyolojik silahları araştırmak isteyen ya da direkt üretme konusunda insanlara internette yer alan bilgilere kıyasla daha fazla ayrıntı veriyor.

GPT-4 İLE YAPILACAK ARAMALAR 'BİRAZ' DAHA AYRINTILI OLUYOR

Öte yandan burada ChatGPT kullanıcılara biyolojik silah üretme konusunda 'bütün ayrıntıları' vermiyor olsa da Google'a kıyasla daha fazla bilgi veriyor. Bu konu hakkında endişe edilmemesi gerektiğini aktarılıyor. Çünkü koruma sistemlerinin geliştirileceği belirtiliyor.

Burada kötü niyetli kişilerin amaçlarına hizmet edecek konularda kısıtlamaya gidilmesi isteniyor. Ancak OpenAI, ChatGPT'nin bu kadar kötü amaçlarla kullanılacağına pek de inanmıyor. Yine de yakın bir zaman önce yapay zekanın risklerinin değerlendirmesi adına özel bir ekip kurdu.

