SpaceX Avrupa'ya giriş yaptı: AB ile anlaştı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:21

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:21

SpaceX, Avrupa'nın en önemli navigasyon ve güvenli iletişim uydularını yörüngeye taşıma anlaşması imzaladı. Pazartesi günü Wall Street Journal'ın yayınladığı habere göre, Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun ve AB üye ülkelerinin son onayını bekliyor. SpaceX, önümüzdeki yıl iki Galileo uydusunu taşıyacak iki ayrı fırlatma için Avrupa Uzay Ajansı ile anlaşma imzaladı.

FIRLATMALAR SPACEX'İN FALCON 9 ROKETİ İLE GERÇEKLEŞECEK

SpaceX ve Avrupa Uzay Ajansı arasındaki bu anlaşma uyarınca, uydu fırlatmaları SpaceX'in güçlü Falcon 9 roketiyle ABD'den gerçekleştirilecek. Habere göre, Avrupa'daki navigasyon ve güvenli iletişim projeleri bu anlaşma sayesinde büyük bir adım atmış olacak.

GECİKMELERİN ARDINDAN AVRUPALI UZAY YETKİLİLERİ ÖNEMLİ KARARLAR ALIYOR

Avrupa'nın uzay fırlatma projeleri, bir dizi gecikme yaşadıktan sonra önemli bir dönemece ulaşıyor. Avrupalı uzay yetkilileri, bu önemli anlaşmanın ardından uzay programlarının geleceği konusunda önemli zamanlama kararları almaya hazırlanıyorlar. Ancak SpaceX ve Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir yorumda bulunmadılar.