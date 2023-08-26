Space X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X, 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolcu etti.

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Yayınlanma: 26.08.2023 - 11:41
Space X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi
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NASA, "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Mürettebatı taşıyan Crew Dragon kapsülünün Falcon 9 roketinden ayrılarak UUİ'ye doğru yörüngede ilerlemesi ve yörüngede 24 saatten fazla bir yolculuğun ardından yarın yerel saatle 8.39’da UUİ'ye varması bekleniyor.

İstasyonda yaklaşık 190 gün kalması beklenen yeni ekibin, mart ayından bu yana istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.


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