Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

Amazon Prime servisi olan Luna, şubat ayında ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games ve zaman zaman Steam gibi platformlarda olduğu gibi oyunculara ücretsiz oyunlar veriliyor. Şubat ayında toplamda 10 oyun hediye edilecek.

Amazon Luna'daki oyunlara erişmek için Prime aboneliğinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda platform, kendi bünyesi içinde bu oyunları sunarken, Epic Games ve GOG gibi diğer platformlara da yönlendirme yapıyor.

Amazon Luna'da yer alacak ücretsiz oyunlar ise şu şekilde olacak:

5 Şubat

Tiny Tina's Wonderlands

Dread Templar

12 Şubat

Hexguardian

Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition

19 Şubat

Ambition: A Minuet in Power

Captain Blood

Meganoid

26 Şubat