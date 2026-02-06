Cumhuriyet Gazetesi Logo
Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

6.02.2026 21:41:00
Haber Merkezi
Amazon Luna'da 10 oyun ücretsiz veriliyor

Amazon'un oyun servisi Luna'da bu sefer 10 oyun ücretsiz olarak veriliyor.

Amazon Prime servisi olan Luna, şubat ayında ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Epic Games ve zaman zaman Steam gibi platformlarda olduğu gibi oyunculara ücretsiz oyunlar veriliyor. Şubat ayında toplamda 10 oyun hediye edilecek.

Amazon Luna'daki oyunlara erişmek için Prime aboneliğinizin olması gerekiyor. Aynı zamanda platform, kendi bünyesi içinde bu oyunları sunarken, Epic Games ve GOG gibi diğer platformlara da yönlendirme yapıyor. 

Amazon Luna'da yer alacak ücretsiz oyunlar ise şu şekilde olacak:

5 Şubat

  • Tiny Tina's Wonderlands
  • Dread Templar

12 Şubat

  • Hexguardian
  • Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition

19 Şubat

  • Ambition: A Minuet in Power
  • Captain Blood
  • Meganoid

26 Şubat

  • Rebel Galaxy Outlaw Total War: ATTILA Tavern Talk
İlgili Konular: #Amazon #Video oyunu #Amazon Luna

