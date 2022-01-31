SpaceX roket fırlatışı yeniden ertelendi
Uzay'a roket gönderen SpaceX günler öncesine planlanan uçuşu halen gerçekleşmedi. İtalya'ya ait uyduyu taşıyacak olan roketin fırlatılışı yeniden ertelendi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX'e ait bir roketin fırlatılışı yeniden ertelendi.
NTV'nin haberine göre; İtalya'ya ait bir uyduyu taşıyan roket dördüncü kez fırlatılamamış oldu. Falcon 9'a yerleştirilen uydunun fırlatma alanına götürülürken aksaklık yaşandığı belirtildi. Bir kruvaziyer gemisinin yasaklı alana girdiği ve bu nedenle fırlatmanın ertelendiği aktarıldı.
İlk üç erteleme ise hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle gerçekleşmişti.
Bir sonraki fırlatmanın bugün akşam saatlerinde gerçekleşeceği belirtiliyor.
SpaceX fırlattığı roketleri yeniden Dünya'ya getirip kullanıyor. Böylece roket fırlatma maliyetleri yarı yarıya azalmış oluyor. Özel yatırımın Uzay endüstrisine girmesiyle ülkeler uydularını fırlatma işlerini SpaceX gibi şirketlere devrediyor.
SpaceX 13 Ocak tarihinde Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'yı da Uzay'a taşımıştı. Şirket son olarak 19 Ocak tarihinde 49 adet Starlink uydusunu Dünya'nın yörüngesine taşımıştı.
Elon Musk'ın yanı sıra Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos'un da uzay şirketi bulunuyor.
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