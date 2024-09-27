100'den fazla ülkede olan Starlink'in kaç kullanıcısı olduğu açıklandı
Elon Musk'ın SpaceX'in internet hizmeti Starlink'in kullanıcı sayısı katlanmaya devam ediyor.
SpaceX'in uydu internet hizmeti olan Starlink, 100'den fazla ülkede hizmet veriyor. Türkiye'de henüz yer almayan ancak gelmesi yıllardır planlanan hizmetin, dünya çapında kullanıcısı açıklandı.
Buna göre Starlink kullanıcı sayısı yeni verileri göre 4 milyonun üzerinde çıkmış durumda.
4 MİLYON KULLANICIYI AŞTI
Daha önce açıklanan verilerde 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan internet hizmeti için yıllar geçtikçe uzaya daha fazla uydu gönderildi ve daha fazla kişiye ulaşması sağlandı.
İlk kez 2020 yılında test aşamasında sunulan Starlink, yaklaşık 2 yıl içinde 1 milyon kullanıcıya ulaştı. 6 binden fazla uydusu bulunan hizmet 100'den fazla ülkede aktif bir şekilde kullanılabiliyor.
Yayınlanan hizmet haritasına göre Starlink, Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın neredeyse tamamında hizmet veriyor.
Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.— Starlink (@Starlink) September 26, 2024
Thank you to all of our customers around the world! ??????? › https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH
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