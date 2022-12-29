SpaceX, yeni bir rekor kırmayı başardı
SpaceX, yörüngeye gönderdiği Starlink sayısı noktasında yeni bir rekor kırmayı başardı.
Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX'ten yeni bir rekor haberi geldi. Daha önce SpaceX'e bağlı hizmet veren Starlink uydularının abone sayısının 1 milyonu geçtiği duyurulmuştu.
GEÇEN YILA GÖRE YENİ REKOR
Yeni açıklanan sayılara göre şirket tarafından yörüngeye 54 Starlink uydusu daha gönderildi. Yılın 60. fırlatışını yapan şirket, yeni bir rekor kırdı.
Falcon 9 roketi ile geçen gece yörüngeye 54 uydu birden gönderildi. SpaceX bu fırlatışla 2022 yılındaki 60.başarılı fırlatmayı gerçekleştirdi.
Önceki yıl ise bu sayı 31 fırlatmaydı. Bu kıyaslamaya göre SpaceX kendi içinde yeni bir rekor kırmış oluyor. Gen2 versiyon olan Starlink uydularının mevcut olarak yörüngede bulunan 3 bin 300 uydudan daha güçlü olduğu aktarıldı.
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