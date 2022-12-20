SpaceX, Starlink'in 1 milyon sınırını aştığını duyurdu

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e bağlı hizmet veren Starlink uydularının abone sayısının 1 milyonu geçtiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 09:42
SpaceX, Starlink'in 1 milyon sınırını aştığını duyurdu
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Starlink uydularının hizmet alanı genişliyor. SpaceX tarafından Twitter üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre Starlink uydularının abone sayısı 1 milyonu geçti. Uzaydan yüksek hızlı internet sunabilen Starlink uyduları, Türkiye'de hizmet vermese de toplamda 32 ülkede aktif hizmet sunuyor.

STARLINK TÜRKİYE'DE KULLANILMIYOR AMA LİSTEDE

2022 yılının ortalarında Türkiye bekleme listesine alınmıştı. Tamamen ne zaman hizmete sunulacağı henüz bilinmiyor olsa da tahminler 2023 yılını işaret ediyor. Kapsama alanındaki ülkelerde yaşayan kullanıcılar SpaceX’e kaydolarak uydudan interneti kullanabiliyor. 

 

Kısa bir süre önce 29 binin üzerinde Starlink V2 uydusu alçak dünya yörüngesine gönderilmesi için izin istenmiş ve bunların 7 bin 500'ü onaylanmıştı. 


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