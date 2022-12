SpaceX, Starlink'in 1 milyon sınırını aştığını duyurdu

Starlink uydularının hizmet alanı genişliyor. SpaceX tarafından Twitter üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre Starlink uydularının abone sayısı 1 milyonu geçti. Uzaydan yüksek hızlı internet sunabilen Starlink uyduları, Türkiye'de hizmet vermese de toplamda 32 ülkede aktif hizmet sunuyor.

2022 yılının ortalarında Türkiye bekleme listesine alınmıştı. Tamamen ne zaman hizmete sunulacağı henüz bilinmiyor olsa da tahminler 2023 yılını işaret ediyor. Kapsama alanındaki ülkelerde yaşayan kullanıcılar SpaceX’e kaydolarak uydudan interneti kullanabiliyor.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ?????? https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA