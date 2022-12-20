SpaceX, Starlink'in 1 milyon sınırını aştığını duyurdu

20 Aralık 2022 Salı, 09:42

Starlink uydularının hizmet alanı genişliyor. SpaceX tarafından Twitter üzerinden yapılan yeni paylaşıma göre Starlink uydularının abone sayısı 1 milyonu geçti. Uzaydan yüksek hızlı internet sunabilen Starlink uyduları, Türkiye'de hizmet vermese de toplamda 32 ülkede aktif hizmet sunuyor.

STARLINK TÜRKİYE'DE KULLANILMIYOR AMA LİSTEDE

2022 yılının ortalarında Türkiye bekleme listesine alınmıştı. Tamamen ne zaman hizmete sunulacağı henüz bilinmiyor olsa da tahminler 2023 yılını işaret ediyor. Kapsama alanındaki ülkelerde yaşayan kullanıcılar SpaceX’e kaydolarak uydudan interneti kullanabiliyor.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ?????? https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2022

Kısa bir süre önce 29 binin üzerinde Starlink V2 uydusu alçak dünya yörüngesine gönderilmesi için izin istenmiş ve bunların 7 bin 500'ü onaylanmıştı.