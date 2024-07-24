SpaceX, Starlink Mini'yi ABD'de kullanıma sundu

Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:03

Güncelleme: 24.07.2024 - 14:03

SpaceX'in internet hizmetine bir yenisi daha eklendi. ABD'deki herkes tarafından kullanılabilen Starlink Mini internet kiti, önceki Starlink'lere göre daha küçük ve daha az enerji harcıyor. Bu sistem, hareket halindeyken yüksek hızda internet sağlayan ve düşük gecikme sunan yapısıyla dikkat çekiyor.

STARLINK MINI, HANGİ ÜLKELERDE KULLANIMA SUNULACAK?

Starlink Mini, sırt çantasına kolayca sığabilen kompakt bir tasarıma sahip. Kit, 100W kapasiteye sahip USB-PD güç kaynağı tarafından çalıştırılabiliyor.

İnternet kiti ilk etapta ABD'deki mevcut aboneler için eklenti olarak sunulan sistem, artık herkes için kullanıma 599 dolardan sunuldu. Farklı ücretlendirmeler bulunmakla birlikte bölgesel hizmet de sunuluyor. Kuzey Amerika'da sınırsız taşınabilir internet için 150 dolarlık ödeme yapmak gerekiyorken, hareket ederken interneti kullanmak isterseniz GB başına ödeme yapılıyor.

Hareket halindeyken veri kullanımı için kullanıcıların aylık 50 dolar ödeme yapması gerekiyor.

Hizmetin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor ancak ilk etapta ABD'deki eyaletlerle kullanıma açıldı.