iOS 18 ile iPhone'lara yeni neler gelecek?

Apple'ın iOS 18 ile iPhone'lara yeni erişilebilirlik özellikleri getirmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:44
iOS 18 ile iPhone'lara yeni neler gelecek?
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Apple'ın yolda olan iOS 18'i için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre iOS 18 ile yeni erişilebilirlik özellikleri iPhone kullanıcıları için sunulacak. Ayarlar tarafında yapılacak değişikliklere ek olarak kısayollar, canlı konum kategorileri ve sistem genelinde iyileştirilmiş yazı tipi boyutlarının kontrolü ve dahası var.

iOS 18 İLE iPHONE'LARA GELECEK ERİŞİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone kullanıcıları sesle etkinleştirilen kısayollara kavuşacaklar. Kullanıcılara özel ifade oluşturme ve söz konusu ifadeyi söylerek geçiş yapma imkanı ayarlar kısmında sunulacak. 

Canlı Konuşma özelliği ise kullanıcı tarafından oluşturulan kategorileri içeren yeni bir bölüm sunacak. Kullanıcılar cümleleri kendi seçtikleri kategorilere göre düzenleme imkanına ulaşacak. 

Özelliklerden bir diğeri de yazı tipi boyutuyla ilgili oluyor. Apple'da halihazırda  kullanıcılarına yazı tipi boyutlarını uygulama özelinde ayarlamasını sağlıyor ancak mevcutta uygulamanın desteklemesi de gerekiyor. Burada daha fazla destek sağlanmış olacak.


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