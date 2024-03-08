Android ilk kez batarya testinde iPhone'u geçmeyi başardı

PhoneBuff isimli YouTube kanalı akıllı telefonları bataryalarına göre puanlıyor. Bu sefer karşımıza ilginç bir sonuç çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:06
Android ilk kez batarya testinde iPhone'u geçmeyi başardı
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iPhone'lar batarya tarafında çok da güçlü olmasalarda son yıllarda piyasaya sürülen modellerde Apple, biraz daha iyi performans sunmaya başladı. Akıllı telefon tarafında bilinen YouTube kanallardan biri olan PhoneBuff, daha önce yaptığı batarya testlerinde en iyi batarya performansı sunan telefonun iPhone 13 Pro Max olduğunu göstermişti.

EN İYİ BATARYAYA SAHİP TELEFONLAR ARASINDA 6 iPHONE MODELİ VAR 

iPhone 13 Pro Max, 28 saat 6 dakika kullanım sürüsi sunmasıyla diğer pek çok telefonu geçmişti. 

Yeni yayınlanan batarya sonuçlarına göre OnePlus 12, batarya testinde 28 saat 9 dakikalık kullanım sunmasıyla iPhone'u geçmeyi başardı. Elbette 3 dakikalık bir fark bu ancak sonuçta en iyi batarya performansı sunan telefon uzun bir süreden sonra Android bir cihaz oldu.

YouTube kanalının en iyi batarya kullanım süresine sahip olduğunu aktardığı telefonlar ise şu şekilde:

  1. OnePlus 12- 28 saat 9 dakika
  2. iPhone 13 Pro Max- 28 saat 6 dakika
  3. iPhone 15 Pro Max- 27 saat 45 dakika
  4. iPhone 14 Pro Max- 27 saat 44 dakika
  5. Samsung Galaxy S24 Ultra- 27 saat 43 dakika
  6. iPhone 14 Plus- 27 saat 38 dakika
  7. iPhone 15 Plus- 27 saat 35 dakika
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra (60 Hz)- 27 saat 35 dakika
  9. Samsung Galaxy S23 Ultra- 27 saat 6 dakika
  10. iPhone 11 Pro Max- 27 saat 5 dakika 

Burada yapılan testlerde telefonlarda oyun oynanıyor, uygulamalar arasında dolaşılıyor, tıpkı standart kullanıcıların saatlerce TikTok ya da Instagram'da vakit geçirmesi gibi ya da internet sitelerinde geziliyor. Bu da telefonların günlük kullanımdaki gerçek batarya performanslarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

iPhone 13 Pro Max'te 4.352 mAh batarya bulunurken, OnePlus 12'de ise 5.400 mAh batarya yer alıyor.


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