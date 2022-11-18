Spider-Man: Miles Morales’in PC sürümü çıktı: İşte fiyatı

18 Kasım 2022 Cuma, 19:26

Farklı versiyonlarıyla beyaz perdeye uyarlanan Spider-Man, 2018 yılında farklı bir animasyon versiyonuyla karşımıza çıkmıştı. Miles Morales'in hikayesine odaklanan yapımın bir de oyunu da var. İşte PC tarafı için beklenen Spider-Man: Miles Morales 18 Kasım tarihi itibarıyla çıkış yaptı.

OYUNUN KONSOL TARAFINA YAKIN BİR FİYATI VAR

Gecikmeli olarak yayınlanan oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games taraflarından 499 TL'ye satın alınabiliyor. Oyunun konsol tarafındaki fiyatı ise 459 TL.

Oyunun konusu ise şu şekilde:

''Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Peter Parker’ın New York’tan gitmesinin ardından bir diğer Örümcek Adam Miles Morales’i konu ediniyor. Oyuncular, görünmezlik gibi farklı yeteneklere sahip Miles Morales’i kontrol ederek karlı güzel manzaralarla dolu New York’u kötülüklerden korumaya çalışıyor.''