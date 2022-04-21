Spot piyasada doğalgaz fiyatları
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 989 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 131 milyon 698 bin 506 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 134 milyon 501 bin 79 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 989 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 985 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 348 lira 67 kuruş, satış fiyatı 11 bin 629 lira 33 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 161 milyon 900 bin 129 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilengaz miktarı ise 145 milyon 446 bin 835 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- 8 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
- Otomobil sulama kanalına düştü, sürücü kayıp
- TÜGVA binasına bombalı saldırı!
- Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kaza yaptı
- Motosiklet sürücülerine ceza yağdı
- Pakistan uyruklu bir kişi sınır dışı edildi
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- 'Sıcak para uğruna geçiş coğrafyası olduk'
- Dağlık alanda ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi!
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- AYM, seçim kanunu itirazını kabul etti
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- SGK'den gurbetçilere kötü haber
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- 'Hükümete karşı AKP'de tepki büyüyor'
- CHP'li belediye başkanı Erdoğan ile görüştü
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor