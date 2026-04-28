Spotify'a eklenen özellik ile spor içeriklerine ulaşılabiliyor

28.04.2026 23:35:00
Haber Merkezi
Spotify, podcast ve müzik dışında farklı içerikler için de kullanıcı çekmek istiyor. Bu kapsamda yeni Fitness özelliği getirildi.

Spotify, bünyesine egzersiz içeriklerini de dahil etmeye karar verdi. Kullanıcılar bu sayede uygulama üzerinden egzersizlere ulaşabilecek. Yapılan resmi açıklamaya göre Spotify'a spor ile ilgili içerikler eklenecek. Burada kullanıcılar hem sesli içeriklere hem de videolara ulaşabilecekler.

Yeni içeriklere, 'fitness' yazarak ulaşmak mümkün olacak.

Bu özellik hem mobil uygulama için hem de TV versiyonları için erişilebilir olacak.

Uygulamada yer alan içerikler bilinmiş kişilerden gelecek. Örneğin yapılan açıklamada isimlerine yer verilen kişiler ilk etapta; Yoga with Kassandra, Caitlin K'eli Yoga, Sweaty Studio, Chloe Ting, Pilates Body by Raven, Abi Mills Wellness ve Sophiereidfit olacak.

Spor içeriklerine hem ücret ödeyen kullanıcılar hem de ödemeyen kullanıcılar erişebilecek. Hatta yapılan bir ortaklık ile binlerce egzersize reklamsız ulaşmak dahi mümkün olacak.

Egzersizler ilk etapta İngilizce başta olmak üzere İspanyolca ve Almanca olarak sunuluyor. Diğer diller ve farklı ülkeler için ne zaman kullanıma açılacağı bilinmiyor.

