Spotify beklenen hamleyi yaptı: Sesli kitaplar kullanıma açılıyor
Popüler müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotify, bir süredir beklenen sesli kitap satın alma ve direkt uygulama üzerinden dinleme özelliğini sunuyor.
Sesli kitap uygulamalarının sayısı artarken Spotify da bu özelliği bünyesine ekliyor. Zaten bir süre önce sesli kitapları satın almayı ya da doğrudan uygulama üzerinden dinlemeye olanak sağlayacağı bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkan şirket, özelliği yakında kullanıma açıyor.
Spotify'dan sesli kitap özelliği kullanıcıların hoşuna gidecek
Podcast tarafında dikkat çeken Spotify farklı özellikleri de bünyesine ekliyor. Bunlardan biri de sesli kitaplardı. Zira bu tarafta halen önemli bir açık bulunuyor ve mevcut uygulamalarda da yeterli sayıda kitap yok. Bu sebeple Spotify'ın bu alana girmesi rekabetin artmasına neden olabilir.
Özellik şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılara açılmış durumda ve yaklaşık 300 bin kitaplık bir kütüphane sunuluyor. Kullanıcılar aldıkları kitapları Spotify üzerinden de rahatlıkla dinleyebiliyor. Spotify'ın temel mantığı gibi burada da kullanıcı zevkleri ve tercihlerine göre öneriler sunulacak.
İlerleyen dönemde diğer bölgelerdeki kullanıcılara da özelliğin açılması bekleniyor.
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